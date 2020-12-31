Приговор Путину 6 31.12.2020, 10:07

5,703

«Глубинный народ» в РФ помышляет о буре.

Приближается Новый 2021 год, который имеет шанс стать поворотным периодом для России. Хотя российский президент Владимир Путин и его клевреты все еще хорохорятся и корчат мины при катастрофически плохой игре, в недрах «глубинного народа» происходят серьезные тектонические подвижки. Об этом пишет Telegram-канал «Сито Сократа».

Творец идеологемы о «долгом государстве Путина», уже изрядно подзабытый человек из ГРУ Владислав Сурков сам признавал, что «глубинный народ» всегда себе на уме, его чувства и ощущения непостижимы. Хотя тут же он нахваливал путинизм, который умеет слышать и понимать свой народ.

Данная идея особенно интересна в свете текущих настроений рядовых россиян, которые чувствуют себя обделенными, обманутыми, заброшенными государством. Простому жителю Екатеринбурга, Читы или Белгорода все труднее сводить концы с концами. Людей душат рост цен, падение тысяч компаний, а с ними утрата возможности прокормить себя для миллионов семей, развал системы школьного и университетского образования, невозможность получить самые элементарные медицинские услуги. Все это можно объединить в понятие «соцпакета» или просто комфортной жизни.

Россиянин в умирающей глубинке, где со времен ленинского плана ГОЭЛРО никаких новаций не было абсолютно параллельны «успехи» в борьбе с «ИГИЛ» в Сирии, путинское «миротворчество» в Нагорном Карабахе, не говоря уже о «Крымнаше», о котором без мата уже мало кто вспоминает.

Сарказм и тошноту и вызывает надувание щек по поводу побед дедов над нацизмом, в свете оказание Кремлем финансовой подпитки самым отъявленным продолжателям дела фюрера в современной Германии. Негодование вызывают призывы отбитых путинистов экспортировать «русский мир» чуть ли не в планетарных масштабах, помогать каждой «русской семье» за рубежом, пока 60% россиян, живущих в селе, не имеют доступа даже к канализации…

Зато мы делаем различные модификации гиперзвокувой «кузькиной матери», и впереди всего человечества по распространению гибридной заразы и хаоса.

Как приговор путинизму выглядят опросы общественного мнения, приведенные «Левада-Центр». 88% россиян назвали 2020 год, труднее, чем предыдущий. Таких ужасающих признаний не было с 1991 года. Выходит, что Россия внутри переживает такое же эмоциональное состояние, как и после распада СССР, о котором так тоскует «обнуленец». А в плане финансовых потерь люди сравнивают уходящий год с дефолтным 1998 годом!

Обе данных тенденции крайне опасны для Путина, ведь сейчас его позиции с точки зрения доверия общества, такие же, как в последние месяцы работы Горбачева или Ельцина…

55% россиян очень волнует здоровье Путина, может ли он управлять страной, способен ли адекватно разбираться в ситуации или уже в нерабочем состоянии и им манипулируют, как марионеткой.

Как приговор путинизму звучит отношение россиян к прививке «Спутник V», которую преподносили как спасение человечества от пандемии. 58% россиян не хотят прививаться некачественной вакциной, которую сам Путин решил себе не ставить. Хотя 57% россиян боятся заболеть COVID-19, прививка «Спутник V» для них не является спасением, и они указывают на то, что она не прошла всех необходимых испытаний, имеет множество побочных эффектов, более опасных, чем сам вирус, не ясно какие есть противопоказания. Кроме того, часть людей банально хочет иметь выбор, и привиться иными вакцинами.

Важно отметить рост страха среди россиян, из-за давления цензуры, ухудшения работы полиции, нарастания межэтнических противоречий. Россияне уже все меньше верят зомбоящику и убогой пропаганде, которую побеждает пустеющий холодильник.

На лицо все признаки приближающейся бури перемен в России, а значит, агрессия путинистов будет расти, и всему адекватному мировому сообществу следует быть готовым к сдерживанию загнанного в угол и очень опасного зверя, уверены авторы канала.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».