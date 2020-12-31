Николай Козлов — Караеву: В родовой аул вы уже спрятаться не сможете

Николай Козлов — Караеву: В родовой аул вы уже спрятаться не сможете22
- 31.12.2020, 10:23
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Сильное обращение оппозиционного политика к экс-министру внутренних дел.
Председатель Объединной гражданской партии, подполковник милиции Николай Козлов записал сильное видеообращение к экс-министру внутренних дел Беларуси Юрию Караеву.
Напомним, что недавно в Сети была опубликована запись разговора бывшего главы МВД Юрия Караева о Сергее Тихановском, где министр одобряет совершение должностного преступления и провокации против народного блогера.