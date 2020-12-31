Китай одобрил использование собственной вакцины от COVID-19
- 31.12.2020, 10:27
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Эффективность препарата составляет 79%.
Китай одобрил использование своей первой вакцины от коронавируса производства фармацевтической компании Sinopharm.
Как сообщает Reuters, эффективность вакцины составляет 79,34% по результатам третьей фазы кинических испытаний.
В компании также заявляли, что вакцина соответствует стандартам Всемирной организации здравоохранения и собственного регулирующего органа Китая — Национального управления по медицинским товарам.
Четыре другие вакцины в Китае от компаний Sinovac, подразделения CNBG в Ухане, CanSino Biologics и Китайской академии наук находятся на поздних стадиях испытаний.
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Первым человеком в мире, который получила прививку от коронавируса, стала 90-летняя жительница Северной Ирландии Маргарет Кинан.
Прививку делают вакциной от компаний Pfizer и BioNTech.
27 декабря массовая вакцинация официально началась в странах Евросоюза.