Китай одобрил использование собственной вакцины от COVID-19 31.12.2020, 10:27

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Эффективность препарата составляет 79%.

Китай одобрил использование своей первой вакцины от коронавируса производства фармацевтической компании Sinopharm.

Как сообщает Reuters, эффективность вакцины составляет 79,34% по результатам третьей фазы кинических испытаний.

В компании также заявляли, что вакцина соответствует стандартам Всемирной организации здравоохранения и собственного регулирующего органа Китая — Национального управления по медицинским товарам.

Четыре другие вакцины в Китае от компаний Sinovac, подразделения CNBG в Ухане, CanSino Biologics и Китайской академии наук находятся на поздних стадиях испытаний.

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Первым человеком в мире, который получила прививку от коронавируса, стала 90-летняя жительница Северной Ирландии Маргарет Кинан.

Прививку делают вакциной от компаний Pfizer и BioNTech.

27 декабря массовая вакцинация официально началась в странах Евросоюза.

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