Минские партизаны поздравляют всех белорусов с новым годом
- 31.12.2020, 10:48
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Лучшее время еще впереди!
Партизаны минской Ангарской поздравляют всех с новым годом, и передают привет соседям, пишет телеграм-канал «Баста».
- Всем жителям Беларуси желаем никогда не сдаваться, потому что лучшее время ещё впереди!
Партизаны Ангарской поздравляют всех с новым годом, и передают привет соседям!✌️— charter97.org (@charter_97) December 31, 2020
Источник: https://t.co/EYb3Bp4xb0 pic.twitter.com/2jPTZv7lbM