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Минские партизаны поздравляют всех белорусов с новым годом

  • 31.12.2020, 10:48
  • 2,113
Минские партизаны поздравляют всех белорусов с новым годом

Лучшее время еще впереди!

Партизаны минской Ангарской поздравляют всех с новым годом, и передают привет соседям, пишет телеграм-канал «Баста».

- Всем жителям Беларуси желаем никогда не сдаваться, потому что лучшее время ещё впереди!

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