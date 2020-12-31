Минские партизаны поздравляют всех белорусов с новым годом 31.12.2020, 10:48

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Лучшее время еще впереди!

Партизаны минской Ангарской поздравляют всех с новым годом, и передают привет соседям, пишет телеграм-канал «Баста».

- Всем жителям Беларуси желаем никогда не сдаваться, потому что лучшее время ещё впереди!

Партизаны Ангарской поздравляют всех с новым годом, и передают привет соседям!✌️

Источник: https://t.co/EYb3Bp4xb0 pic.twitter.com/2jPTZv7lbM — charter97.org (@charter_97) December 31, 2020

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