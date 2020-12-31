Медики назвали продукты, помогающие сохранить здоровье после 60 лет
- 31.12.2020, 11:18
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Правильное питание приобретает все большую важность с возрастом.
Поэтому людям старше шестидесяти лет следует уделять значительное внимание составлению здорового рациона. Что употреблять в пищу после 60 лет, чтобы сохранить здоровье рассказали врачи, пишет lenta.ua.
Один из ключевых элементов здорового рациона пожилого человека — это ягоды. Например, если регулярно употреблять в пищу чернику, то организм будет получать полезные соединения, поддерживающие работу нервной и зрительной систем. Ученые выяснили, что антиоксиданты, которыми богаты многие ягоды, позволяют снизить риск развития деменции.
Людям в возрасте очень важно употреблять яйца — в этом продукте содержатся многие ключевые витамины (например — витамин D), помогающие оптимизировать работу иммунной системы. Эффективность иммунитета снижается по мере старения, поэтому нужно поддерживать его всеми доступными средствами.
Полезный продукт для людей старше 60 лет — бананы. Калий, которым богаты бананы, позволяет отрегулировать уровень поступающей в организм соли, благодаря чему нормализуются показатели артериального давления. Исследование, посвященное значительной пользе бананов для человеческого организма, не так давно было опубликовано на страницах издания Blood Pressure UK.