До победы! 31.12.2020, 11:31

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Фото: ТАСС

Белорусы серьезно повзрослели за 2020 год.

Телеграм-канал Баста! опубликовал письмо читателя о том, как повзрослели беларусы за этот год:

— Родители хотят, чтобы ребенок стал самостоятельным, научился принимать свои взвешенные решения, нести за них ответственность. Чтобы нашел дело по душе и добился в нем поставленных целей.

Мы слишком долго отдавали решение важных вопросов на откуп системе. И система закономерно привела нашу страну на дно.

Главным достижением 2020 года я считаю взросление беларуса. Миллионы людей поняли - мы способны поменять свою жизнь, жизнь всей страны к лучшему. Впервые за долгие годы мы взяли ответственность за будущее Родины на себя. И день за днем выстраиваем свой новый мир, новое государство.

Слово такое - Родина. Как остро каждый перед лицом общего врага ощутил себя именно белорусом, за спиной которого родная страна, жены, мужья, дети, отцы и матери. Мы осознали - на фоне беспредела карикатурных органов власти только мы, обычные люди, народ, можем спасти страну от пропасти.

Если не я, то кто?

Каждый вечер каждый из нас задает себе главный вопрос: "Что сегодня я сделал для победы?"

И каждый день мы делаем.

От крика души, бесконечной боли августа, выхода на улицы в поисках ответа "как такое могло произойти?" белорусы перешли к твердому "так нельзя".

Ходили по дому кругами; спорили в интернете, на посиделках; пробовали, творили, создавали. Мы стали профессионалами в совершенно новом деле - протесте. Поначалу выходившие на улицу раз в неделю, чтобы поставить галочку, теперь сутки напролет по кирпичику разваливаем старую систему и строим новую. Мы открыли в себе сотни новых профессий: от уличных художников до редакторов протестных чатов, от протестных поэтов до создателей альтернативных институтов государственной власти, сетевого государства.

Теперь мы точно знаем: легитимность - это разница в чувствах людей. Между узурпатором и народным избранником, захватчиком и освободителем. Легитимности лишились избирательные комиссии, силовые структуры, суды, чиновники, отторгнутые гражданским обществом, как уродливое подобие государственных институтов.

Эмоциональные качели то взмывают нас до небес, то опускают на землю. И тем не менее, на вопрос: "Как долго вы будете бороться?" каждый ответит: "До победы!"

Спасибо, 2020 год, за все испытания. И за колоссальный прогресс в построении того мира, в котором мы хотим, чтобы жили наши дети и внуки.

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