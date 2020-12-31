«Спутник V»: как Кремль ставит опыты над своими и чужими гражданами 9 31.12.2020, 11:41

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Фото: ТАСС

На сцену вышло знаменитое русское «авось».

Новостная лента России полнится сообщениями о том, что российская вакцина от коронавируса COVID-19 «Спутник V» пользуется небывалым спросом в мире. Правда, пропаганда умалчивает тот факт, что интерес проявляют страны третьего и четвертого мира, с которыми у путинского режима «мутные дела», а также государства с сильным пророссийским лобби, пишет ghall.com.ua.

К примеру, в получателях значится Венесуэла с президентом Николасом Мадуро, которого активно поддерживают российские власти. Беларусь с Александром Лукашенко, который проиграл президентские выборы—2020. Сербия с Александром Вучичем, которому не так давно официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала ходить на встречи с президентом США в Белый дом без (пардон) трусов. К слову, чья бы корова мычала — очевидно, российские дипломаты сами ходят в чем мать родила, раз складывают иранский кэш в коробки из-под водки.

Страны с развитой медициной, к примеру, Швейцария, Южная Корея, Австралия, Израиль или Япония, не собираются закупать «Спутник V». Как заявил на днях глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, поставки в США и Европу российской вакцины ограничат из-за геополитики. «Мы абсолютно реалистичны, что из-за геополитических ограничений поставки в США, поставки в Европу будут ограничены», — сказал он в эфире телеканала «Россия24», очевидно, в надежде, что европейские и американские дипломаты не смотрят российские телеканалы.

Но Кирилл Александрович врет (зачеркнуто) лукавит. Развитые страны отказываются покупать «Спутник V» из-за того, что по состоянию на 30 декабря вакцина так и не смогла пройти третий этап клинических испытаний. С учетом этого, вакцинация полусырым препаратом в то время, когда на рынке появились вакцины, которые прошли все этапы клинических испытаний, выглядит как бред сивой кобылы.

С момента поспешной регистрации «Спутник V» прошло практически полгода, а российский вакцинный воз и ныне там, и, судя по всему, сломался. Дело в том, что в ходе испытаний перестали привлекать добровольцев в группу плацебо, поскольку по словам главы центра Гамалеи Александра Гинцбурга «там все доказано», а «пандемия идет, и плацебо — это совсем не хорошо». Из-за этого ученые не смогут подтвердить результаты эффективности научными доказательства, так что о выходе «Спутник V» на развитые рынки, где одними пресс-релизами и пропагандистскими методичками не обойдешься, не может быть и речи.

Двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое исследование считается «золотым стандартом» в научных исследованиях. Добровольцев делят на две группы, из которых одна группа получает вакцину, а вторая — плацебо. И при этом никто, включая самих ученых, не знает, в какую группу попал тот или иной доброволец, что позволяет получить максимально достоверные результаты.

«Из-за того, что параллельно исследованию объявили массовую вакцинацию, полагающие, что находятся в группе плацебо, побежали себе делать прививку — а значит, начали выходить из исследования», — пояснила директор Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) Светлана Завидова. В правилах вакцинации оговорено, что добровольцам, получившим плацебо, нельзя вакцинироваться, однако, фактически никто этого проверить не может. Если бы Владимир Путин не объявил 2 декабря, вслед за Великобританией, масштабную вакцинацию в России, то ученые смогли бы завершить третий этап испытаний.

Однако срыв третьего этапа клинических испытаний не особо расстроил российские власти. «Поскольку „Спутником V“ привилось уже много народу, сообщений о нежелательных реакциях особо не было, антитела вроде вырабатываются, то, наверное, посчитали, что для них достаточно доказательств безопасности и эффективности», — прокомментировал ситуацию глава научной экспертизы венчурного фармацевтического фонда Inbio Ventures Илья Ясный.

Другими словами, на сцену вышел тот самый русский авось — то самое наречие, что есть индикатор мотивации русского человека пустить все на самотек в извечной надежде, что «пронесет» и, по воле слепого случая либо благодаря вмешательству неведомых сверхъестественных сил, любой косяк будет исправлен, а всякая беда обойдет за сто верст.

К слову, отправляя вакцины в другие страны, российские власти неплохо экономят. За участие в клинических испытаниях добровольцам платят деньги — 10–60 тыс., рублей, в зависимости от препарата. Кроме того, добровольцы получают страховку, по которой они могут рассчитывать (или их родственники) на компенсацию при получении степени инвалидности или смерти (смерть обычно оценивается в 3–4 млн рублей, I группа инвалидности — в 2–2,5 млн). На все это граждане других стран, где правительства решили вакцинироваться «Спутник V», рассчитывать не могут.

Такой себе комбинированный русский авось… авось пронесет, еще и деньжат сэкономим.

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