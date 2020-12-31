«Объединяемся, организуемся, и побеждаем – вместе!» 31.12.2020, 11:49

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Заявление Совета независимого профсоюза РЭП.

Совет Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности выступил с заявлением, которое опубликовал сайт praca-by.info:

- Главная задача профсоюзов — защита прав и интересов своих членов.

Нарушения трудовых и социально-экономических прав трудящихся и раньше были частым явлением в Беларуси, но политический и социально-экономический кризис 2020 года резко обострил ситуацию в стране.

Государство явно встало на путь противостояния с народом.

Провластные так называемые “официальные” профсоюзы дискредитировали себя, фактически поддерживая репрессии государства против трудящихся.

Преследования работников за выход из таких «профсоюзов», принуждение вступать в них только разоблачает их антинародный характер.

Настоящим защитником прав человека труда может быть только независимый профсоюз, созданный самими работниками на добровольной основе.

Объединившись в независимые профсоюзы, граждане Беларуси не только защищают себя, они приближают победу законности, справедливости и демократии.

Независимый Белорусский профсоюз работников радиоэлектронной промышленности (профсоюз РЭП) продолжает объединять усилия всех неравнодушных людей, готовых отстаивать свои права, бороться за возрождение свободной, демократической Беларуси.

Братья и сёстры!

Объединяемся, организуемся, и побеждаем – вместе!

В солидарности наша сила!

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