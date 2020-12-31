Как сбежавших лукашистов будут преследовать в Европе 12 31.12.2020, 11:49

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ОМОН столкнется с таким же будущим, что и сотрудники сирийских спецслужб.

Каролина Аксамитовска – доктор-исследователь в Университете Суонси в Уэльсе. Она специализируется на международном уголовном праве и ранее работала в группах защиты в Международном уголовном трибунале по бывшей Югославии (ICTY) и Чрезвычайных палатах в судах Камбоджи (ECCC). Ее докторская степень фокусируется на судебных процессах в немецких судах над лицами, совершившими международные преступления в Сирии.

Каролина Аксамитовска рассказала сайту Charter97.org о том, как преследуют сотрудников сирийских спецслужб и как в будущем могут преследовать белорусский ОМОН:

— Многие европейские государства преследуют членов сирийского режима и иностранных боевиков-террористов, возвращающихся из Сирии в ЕС. Присутствие потерпевших и свидетелей в Европе, а также наличие цифровых доказательств конфликта в Сирии и Ираке облегчают судебное преследование.

23 апреля 2020 года в Германии начался первый в мире уголовный процесс по делу о государственных пытках в Сирии. Главный обвиняемый перед Высоким региональным судом в Кобленце – Анвар Р., бывший сотрудник Главного разведывательного управления в правительстве Башара Асада, который прибыл в Германию в качестве беженца.

Аль-Хатиб процесс и ордер на арест являются, среди прочего, результатом серии уголовных жалоб на пытки в Сирии, которые были поданы жертвами пыток, родственниками, активистами и юристами из Европейского центра конституционных прав и прав человека с 2016 года в Германии, Австрии, Швеции и Норвегии. Обвинения против Анвара Р. включают 4000 случаев пыток, 58 убийств и два сексуальных посягательства, предположительно совершенных в учреждении Аль-Хатиб (следственный изолятор – ред.) в Дамаске. Более десятка потерпевших участвуют в качестве истцов. По состоянию на июль 2020 года в Германии ведется более 111 активных расследований международных преступлений. Немецкие власти могут проводить «структурные расследования», которые позволяют им расследовать организационную структуру, предположительно ответственную за крупномасштабные преступления. Одно из структурных расследований привело к выдаче в июне 2018 года ордера на арест Джамиля Хасана, высокопоставленного члена сирийского режима.

В настоящее время, благодаря возрождению принципа универсальной юрисдикции, в некоторых государствах можно проводить судебное преследование и расследования, в результате которых выносится обвинительный приговор без какой-либо привязки к стране происхождения. Германия и скандинавские страны имеют в своем законодательстве самое широкое определение универсальной юрисдикции, что означает, что они могут преследовать иностранного гражданина за пытки, совершенные за пределами их территории, даже если жертвами были иностранные граждане.

С помощью дипломатического давления и наличия доказательств сотрудники ОМОНа могут быть привлечены к ответственности за международные преступления, включая пытки, исчезновения, преступления против человечества, убийства, сексуальное и гендерное насилие в немецких судах, или в норвежских, или шведских судах.

Суды в Германии, Швеции, Финляндии и Нидерландах привыкли признавать цифровые доказательства в судебных процессах. Существует множество цифровых доказательств, касающихся конфликтов в Сирии, Украине а также, как мы наблюдали в последние месяцы в Беларуси. Есть тысячи фотографий и видео жестокости режима.

Есть много видео и фотографий, на которых запечатлены раны, полученные в результате пыток в следственных изоляторах Минска. Конечно, они должны быть проверены экспертами, чтобы определить, могут ли они считаться надежными доказательствами в суде, но в принципе они могут быть использованы в качестве доказательств во время судебных процессов. Суды должны будут определить точное происхождение файла и всех метаданных.

Продолжающиеся судебные процессы над членами режима Асада из Сирии в Кобленце в Германии, а также судебные процессы по делу о геноциде езидов в Мюнхене открыли путь к борьбе с безнаказанностью в ситуациях, когда Международный уголовный суд не может вмешаться.

Помимо множества гигабайтов видео и фотографий, доказательства, использованные в судебных процессах, включают тонны контрабандных материалов режима из Сирии. Комиссия по международному правосудию и ответственности (CIJA), международная неправительственная организация, собирала документы в Сирии и вывозила их из страны контрабандой, чтобы обеспечить их безопасность для будущих уголовных расследований.

CIJA продолжал уделять внимание расследованию преступности сирийского режима и Исламского государства с прицелом на привлечение отдельных высокопоставленных руководителей к уголовной ответственности за их преступления. Несмотря на сложную ситуацию, в условиях продолжающейся войны, особенно в Сирии и Ираке, CIJA удалось контрабандой переправить более тонны документов сирийского режима (ровно 1040 кг) и 112,5 кг материалов Исламского государства. Документы были ввезены из Сирии контрабандой, часто с серьезным риском для жизни контрабандиста. Теперь документы используются в судах ЕС для преследования членов режима и боевиков ИГИЛ.

Существует большой потенциал преследования сотрудников ОМОНа и других режимных работников за рубежом. Многие белорусы переехали в страны ЕС и могут подавать там жалобы на универсальную юрисдикцию. Насилие со стороны силовиков в Беларуси хорошо задокументировано тысячами видео и фотографий, загруженных в интернет.

Сразу после фальсификации выборов в интернете снова появились многочисленные документы с избирательных участков, свидетельствующие о поражении Лукашенко. Со временем мы увидим, что утечка или контрабанда документов за границу увеличится. Это также может помочь начать расследование и осудить виновных в пытках.

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