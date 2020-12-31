Чем живет приграничный Дубровно, когда въезд в соседнюю страну перекрыли 1 31.12.2020, 12:06

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Фото: Раиса Юдина / kp.by

На такси доехать из Смоленска до белорусской границы можно за 50 рублей.

В зимние праздничные выходные город Дубровно, что на юго-востоке Витебской области, встречает пустыми улицами и снегом. Местные говорят, сейчас мало кто ходит по улицам без дела - коронавирус и холода сделали всех осмотрительнее, пишет журналист kp.by Раиса Юдина.

Только самые отчаянные детишки оживляют безлюдные дворы, катаясь с горок на санках. Но взрослых впечатляет не то, что дети не боятся холода и ковида, а то, как они себя ведут: «Смотри – ни одного ребенка с телефоном в руках! Удивительно по нынешним временам». А ведь еще год назад эти дети вполне могли бы в эти праздничные выходные тусить с родителями в каком-нибудь развлекательном центре в Смоленске.

Вообще для приграничного Дубровенского района шопинг и уикенды в ближайшем крупном городе России были нормой жизни, как и работа вахтовым методом в Москве и Подмосковье. Деньги платили неплохие, покупать многие товары и лекарства в соседней стране было выгоднее. Как живет район теперь, когда въезд в Россию для большинства граждан Беларуси оказался закрытым из-за коронавируса?

- Для тех, кто оформлен официально, ничего не изменилось, - рассказывает Татьяна, продавец в частном магазине. - Работают, деньги семьям привозят, которые за их счет в основном и живут. Остальные? Кто хочет - тот всегда найдет возможность выехать.

На пересекающих границу легально и не совсем, конечно же, кто-то зарабатывает.

- Я на такси доехала из Смоленска до границы Беларуси (а это около 70 км – Ред.) за полторы тысячи рублей российских. На наши это 50 рублей, - рассказывает Наталья. - Ездила в Россию на похороны сестры. Туда меня отвез родственник, у которого гражданство российское, а обратно пришлось добираться перекладными. На вокзал приехала в Смоленск, а там частники кругом: «Куда едем?» Один до границы взялся везти за 3 000 российских, другой - за две с половиной. Я сказала, что у меня только полторы тысячи, больше нет – согласился один и на это. Правда, довез так, что еще километра два надо было пешком идти. А на белорусской территории меня уже сын ждал на машине.

По словам Натальи, при желании можно найти в районе людей, которые помогут пересечь границу. Некоторые земляки хвастаются, что для этого им не нужны ни проводники, ни документы, подтверждающие уважительную причину. Мол, надо знать места.

- Можно и так. Но если попадешься - могут въезд в Россию на несколько лет закрыть. А зачем это, если рано или поздно все эти карантины закончатся? Надо просто подождать, - рассуждает Наталья.

До границы (хотя формально ее как бы и нет) от Дубровно рукой подать - грех не проверить, как там обстановка. Год назад, когда я ехала на машине в Москву, трасса была очень оживленная. Сейчас в сторону границы и обратно едут в основном фуры. Видела пару легковых автомобилей с российскими номерами.

На стоянке возле приграничных казино пусто. Ничего удивительного - когда в России игорный бизнес попал под запрет, к нам начали ездить игроки из соседней страны. Казино пользовались спросом, что обеспечивало неплохие налоговые отчисления в районный бюджет и рабочие места для местных жителей.

- Да, посетителей сейчас меньше. Но они есть. И белорусы, и россияне приезжают – те, кто здесь бывает в командировках, или дальнобойщики, - рассказали в одном казино. - Мы не закрывались. Но оставили сейчас только игровые автоматы. И их стало меньше - чтобы люди на расстоянии находились друг от друга.

Другое казино, более крупное и респектабельное, во время первой волны пандемии коронавируса закрывалось на несколько месяцев. Недавно его работа возобновилась. «Сами белорусы сейчас ищут, где бы что новенькое посмотреть, раз некуда ехать, какие бы еще впечатления получить. Так что, думаю работа у нас будет, - уверен один из работников казино. - Белорусы и сейчас сюда заезжают. Здесь же не только казино. Есть и гостиница, ресторан, салон красоты».

Но казино - не единственный серьезный налогоплательщик в районе. Есть предприятие, основанное задолго до того, как в стране открылись игорные заведения и образовались границы с соседними государствами. Дубровенскому льнозаводу - единственному на сегодня промышленному предприятию в городе - 88 лет.

Часовая столица империи

Городу Дубровно 627 лет. В разные времена он входил в состав ВКЛ, Российской империи. Именно в Дубровно князь Григорий Потемкин в 80-х годах XVIII века построил первую в России часовую фабрику. Город носил гордое звание часовой столицы Российской империи, а изделия дубровенских часовщиков конкурировали со швейцарскими часами. В фондах Эрмитажа хранятся карманные серебряные часы, на циферблате и задней площадке механизма которых есть надпись «Фабрика Дубровенская». После смерти Потемкина производство переехало в Подмосковье, а в центре Дубровно в память о былой часовой славе в 2018 году установили 13-метровую башню с часами.

Во время Великой Отечественной войны район был оккупирован фашистами в июле 1941 года, а с октября 1943 по июнь 1944 года на территории района проходила линия фронта. Здесь, на подступах к Москве, велись кровавые бои, о которых почти в каждом населенном пункте напоминают мемориалы и памятники.

До войны в Дубровно проживало более 9 тысяч человек, сейчас – чуть более 7 тыс.

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