«Я выхожу!»: как изменилась Беларусь за 2020 год 31.12.2020, 12:30

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Фото: «Радыё Свабода»

Все началось весной.

Тридцать первого декабря 2019 года мало кто представлял, каким наступающий 2020 год станет для Беларуси, сообщает currenttime.tv.

Началось все весной. Седьмого мая предприниматель и блогер Сергей Тихановский заявил о намерении баллотироваться на пост президента Беларуси: «Более 100 тысяч подписчиков на сегодняшний момент просят меня участвовать в этой кампании, потому что не верят и не видят ни одного кандидата, за которым они могли бы пойти и которому они бы могли доверять».

В итоге Тихановский так и не стал кандидатом в президенты. Центризбирком Беларуси отказал ему в регистрации. Вместо него решение баллотироваться приняла его жена – 37-летняя домохозяйка и мать двоих детей Светлана Тихановская. И ЦИК ее допустил. Спустя полгода Тихановская войдет в список ста самых влиятельных женщин года по версии BBC, а также в число 28 самых влиятельных людей Европы по версии американского журнала Politico.

Сам Сергей Тихановский с конца мая находится под арестом. Блогера задержали на одном из предвыборных пикетов в поддержку его жены. Тихановского обвиняют по трем статьям, в том числе в грубом нарушении общественного порядка. Правозащитники признали его политзаключенным.

Под арестом находится еще один потенциальный кандидат в президенты Беларуси – банкир Виктор Бабарико. Бывший глава «Белгазпромбанка» заявил о президентских амбициях в середине мая, арестован был в июне по обвинению в экономических преступлениях. Как и Тихановский, признан политзаключенным.

Третий потенциальный кандидат в президенты, бывший дипломат и сооснователь Парка высоких технологий Валерий Цепкало был вынужден бежать из Беларуси из-за угрозы уголовного преследования.

Летом во главе оппозиции остаются три женщины – кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, глава избирательного штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и жена Валерия Цепкало Вероника Цепкало.

«Возможно, если бы я была одна, возможно, сил бы не хватило. Но сейчас чувствую поддержку милых дам, их штабов, и объединение с нашим штабом, конечно, придает мне сил», – говорила Светлана Тихановская.

Предвыборные пикеты Тихановской собирают аншлаги по всей стране. Тысячи белорусов приходят поддержать оппозиционную кандидатку с историческим бело-красно-белым флагом Беларуси, ставшим символом протеста. Самый масштабный пикет прошел 30 июля в Минске. Он собрал более 60 тысяч человек. Светлана Тихановская обещает проведение новых выборов в случае своей победы: «Я не политик, и власть мне не нужна, но мой муж за решеткой. Я вынуждена была спрятать своих детей ради их безопасности. Я пожертвовала спокойной жизнью ради нас всех».

Белорусы видят в Тихановской шанс на перемены. Девятого августа, в день голосования, ее сторонники массово идут на избирательные участки. На руках – белые ленты как символ перемен. Для того чтобы отдать свой голос, люди становятся в огромные очереди к участкам – такого в Беларуси не было никогда.

Тем не менее вечером Центризбирком объявляет «победу» Александра Лукашенко. По данным ЦИК, он набирает более 80% голосов (81,35%), Светлана Тихановская – лишь 8%. Ее сторонники заявляют о фальсификациях и выходят протестовать на улицы по всей стране. Силовики жестко разгоняют акции, применяя светошумовые гранаты.

В это время в стране практически отсутствует интернет. Не работают сайты независимых СМИ и соцсети. Милиция сообщает о рекордных 3 тысячах задержанных. Сотни людей ранены и избиты. Многие из них до сих пор проходят реабилитацию.

Жестокость силовиков приводит к тому, что на следующий день люди снова выходят на улицу. Против них вновь применяют оружие и силу. Вечером 10 августа МВД Беларуси сообщает о первой жертве протеста. Позже станет известно, что это Александр Тарайковский. Уголовное дело по факту его смерти до сих пор не возбуждено.

На белорусских заводах начинаются забастовки – там требуют прекратить насилие и провести новые выборы. Со временем властям удается подавить сопротивление рабочих.

Шок протестующих вызывает не только первая смерть, но и рассказы задержанных демонстрантов. Они говорят о массовых избиениях, пытках и фактах сексуального насилия в центре изоляции правонарушителей на Окрестина в Минске.

«Задерживали всех, били всех – девушек, парней, детей по 13, 14, 15 лет. Были мужчины по 70 лет – возраст дедушки, который с нами сидел».

Светлана Тихановская 11 августа под давлением властей покидает Беларусь. Уже из Литвы она записывает видеообращение, в котором сообщает о своем выходе из политики: «Многие меня поймут, многие меня осудят, а многие возненавидят. Но знаете, не дай Бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я».

Позже станет известно, что власти угрожали Тихановской тюрьмой, а ее детям – детдомом.

Впрочем, из политики Светлана Тихановская так и не ушла. 14 августа она заявила о создании Координационного совета для передачи власти в Беларуси. В него вошли нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич, бывший министр культуры Павел Латушко, юрист Лилия Власова и другие известные белорусские деятели. На данный момент практически все они покинули Беларусь или находятся под арестом.

Белорусские власти пытались силой вывезти из страны и Марию Колесникову, главу избирательного штаба Виктора Бабарико. Но на границе Колесникова порвала свой паспорт. Сейчас она под арестом. Ее обвиняют в призывах к захвату власти.

Несмотря на попытки обезглавить оппозицию, каждое воскресенье белорусы неизменно выходят на марши протеста. Один из самых крупных собрал 23 августа более четверти миллиона протестующих. В тот день Александр Лукашенко вышел к силовикам, охранявшим его резиденцию, с автоматом. Оружие также было в руках у его 15-летнего сына.

Есть и другое видео, снятое в тот же день силовиками. Оно демонстрирует, как на самом деле сотрудники ОМОНа отреагировали на появление Лукашенко.

Протесты в Беларуси продолжаются до сих пор. По данным правозащитников, общее число задержанных превысило 30 тысяч человек. С начала избирательной кампании заведено более 900 уголовных дел против ее участников, активистов и протестующих и ни одного – против силовиков. Всего за время мирных акций, по разным данным, погибли от 4 до 7 человек.

Последней на данный момент стала смерть 31-летнего Романа Бондаренко в Минске. Он умер от повреждений головного мозга после задержания на «Площади перемен» – так называют один из дворов, где регулярно проходят протесты. Общественные активисты и независимые СМИ считают, что к его смерти причастны люди из ближайшего окружения Александра Лукашенко.

Последние слова Бондаренко в дворовом чате «Я выхожу» стали одним из главных лозунгов белорусского протеста.

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