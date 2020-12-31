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Африканская страна отказала России в строительстве военной базы

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  • 31.12.2020, 12:35
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Африканская страна отказала России в строительстве военной базы

База была необходима для развертывания флота.

Алжир не намерен в ближайшем времени предоставлять России право на создание на своей территории военных объектов, включая базы ВМФ и ВВС, пишет «Guildhall».

Информация о заинтересованности российской стороны в этом появилось около месяца назад, однако официально эти сведения подтверждены не были. По данным издания, Алжир намерен ограничиться во взаимодействии с Россией только военно-техническим сотрудничеством.

После появления сведений о начале строительства базы ВМФ России в Судане, стало известно и о вероятном развертывании баз ВМФ России на Кубе, в Венесуэле и в Алжире, однако, власти этого африканского государства подобные сведения опровергли.

20 ноября сообщалось, что у Российской Федерации нет атомных кораблей, возможное присутствие которых предусмотрено проектом соглашения с Суданом о строительстве военной базы. Возможно, что пункт о базировании атомных кораблей будет использован как прикрытие для размещения Россией в Судане ядерного оружия.

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