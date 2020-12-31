«Тут и пришел конец Кощею!» 3 31.12.2020, 12:41

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Новогодняя сказка о проснувшихся людях одной страны.

Читательница телеграм-канала «Баста!» написала небольшую сказку об одной маленькой и красивой стране, и о том, как ее жители вернули себе веру, добро и любовь.

— В одной маленькой и красивой стране жили честные и трудолюбивые люди, они работали, растили детей и верили в добро. Но однажды пришла в эту страну беда, захватил ее земли лживый и коварный Кощей Бессмертный. Правой рукой его была баба Яга и прочая нечисть лесная.

И с той поры маленькая страна стала медленно умирать, солнце становилось все тускнее и тускнее, пока его совсем не заволокли тучи. Проходили годы. Цветы потеряли свои краски и опустили головы. Воздух стал таким грязным, что им было трудно дышать.

А что же случилось с жителями? Как они могли так жить? А оказалось, что люди просто спали заколдованным сном. Злобная баба Яга подмешивала в воду колдовское зелье, благодаря которому они переставали видеть реальность. Жители продолжали работать, растить детей и им казалось, что все так же, как и раньше. Они не видели туч, не чувствовали смога, вот только петь и улыбаться они больше не могли. Серыми тенями ходили люди по серым улицам унылой маленькой страны. Лишь изредка кому-то из них удавалось стряхнуть чары. Такой человек приходил в ужас от происходящего, начинал будить жителей или искать яйцо со смертью кощеевой. Но тут же верные слуги правителя отправляли проснувшегося человека в высокую башню с толстыми стенами, где он мог кричать сколько угодно, но никто его не слышал...

Но однажды в унылой стране что-то произошло. То ли зелье стало терять свою силу, то ли люди привыкли к нему, то ли кто-то из случайно проснувшихся кричал сильнее и громче, чем прежде. И Люди Стали Просыпаться... Каждый проснувшийся будил тех, кто рядом с ним. С каждым днем таких людей становилось все больше и больше, их голоса звучали все отчетливее и звонче.

Как же злился противный Кощей! Он поливал целые города своим зельем, чтобы люди уснули опять, но они больше не засыпали. Он посылал войска своей нечисти, чтобы спрятать людей в высокую башню, но людей было так много, что башня не вмещала даже их малую часть. Он пытался людей разделить, чтобы они не могли будить друг друга, но они крепко и смело держались за руки. А когда жителям было страшно, они громко пели свои песни и высоко поднимали руки к далекому солнцу.

Не день и не два длилось это противостояние. Иногда казалось людям, что конца ему нет, как и нет нигде смерти кащеевой. Однако скоро стало заметно, что с каждым днем злобный тиран становится все слабее и слабее. С ужасом он стал смотреть на себя в зеркало. Каждый проснувшийся человек глубокой морщиной отмечался на его лице, каждая песня людей судорогой сводила его мышцы, каждая улыбка слепила его глаза и резала сердце невыносимой болью. И поняли люди, что не нужно им искать то яйцо с иглой, а смерть кащеева в их собственных руках. Разбудили люди своими чистыми голосами последних спящих жителей и встали вместе в хоровод вокруг новогодней елки. И когда часы пробили полночь, люди крепко взялись за руки и загадали одно на всех самое заветное желание!

Тут и пришел конец проклятому Кощею! Ведь смерть его была не в игле, а в вере людей в себя, их дружбе и сплоченности. Превратились в пыль и он и его черное войско, и развеело по ветру эту пыль. Вышли из высокой башни люди, которых пленил злой правитель. Над прекрасной страной опять засияло солнце и наполнились красками города. И, самое главное, опять начали озаряться улыбками лица честных и трудолюбивых людей, и в их сердца вновь вернулись вера в добро и любовь!

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