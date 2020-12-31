Медики выяснили, как пациентам с COVID избежать осложнений из-за лекарства от диабета 2 31.12.2020, 12:45

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Эксперты проанализировали несколько атипичных случаев.

Специалисты установили, что инфицированные коронавирусом могут столкнуться с редкими, но очень серьезными осложнениями, например, диабетический кетоацидоз. Об этом рассказывает cursorinfo.co.il.

Это состояние является потенциально смертельным, поскольку клетки не получают достаточное количество глюкозы, позволяющей им нормально функционировать.

Повышение количества случаев диабетического кетоацидоза вынудило специалистов предположить, что инфицированные коронавирусом, которые принимают сахаропонижающие препараты, сталкиваются с повышенным риском его развития.

Эксперты проанализировали несколько атипичных случаев диабетического кетоацидоза у пациентов с COVID. Трое из них пребывали в реабилитационных учреждениях, один отправился домой, а еще один – скончался.

Наоми Фишер, один из авторов работы, сообщил, что им удалось подтвердить тот факт, что в случае потери аппетита или соблюдения пациентами поста, им необходимо сделать паузу в приеме лекарств. Возобновлять его следует лишь после восстановления нормального питания.

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