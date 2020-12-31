Меркель выступила с последним обращением в качестве канцлера

Меркель выступила с последним обращением в качестве канцлера3
- 31.12.2020, 13:00
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Политик призвала граждан Германии «со всей мощью и творчеством развивать смелые идеи».
Канцлер Германии Ангела Меркель в своем последнем новогоднем обращении к нации в качестве канцлера сказала, что 2020 год был самым трудным за время ее 15-летнего руководства и поблагодарила соотечественников за их усилия в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает Reuters (перевод – korrespondent.net).
Ангела Меркель особо подчеркнула заслуги медиков. Также она напомнила, что жизнь была возможна, несмотря на пандемию, благодаря вкладу многих людей - в супермаркетах и грузоперевозках, в почтовых отделениях, в общественном транспорте, полицейских участках, школах и детских садах, церквях и редакциях СМИ.
Канцлер считает, что борьба с пандемией COVID-19 является «задачей столетия в политическом, социальном и экономическом планах».
Глава правительства Германии поблагодарила немцев за их дисциплинированное ношение масок и соблюдение социальной дистанции. По ее словам, внимание к другим и проявление здравого смысла являются признаками человечности.
«За последние 15 лет мы никогда не ощущали уходящим год таким трудным - и никогда, несмотря на все тревоги и некоторый скепсис, не смотрели в новый год с такой надеждой», - сказала в частности канцлер Германии.
Ангела Меркель заявила, что Германии нельзя упускать из виду другие задачи и отметила, что коронавирус не будет центральной темой в 2021 году.
Меркель уверена, что мир быстро и фундаментально меняется, поэтому Германии необходимо «со всей мощью и творчеством развивать смелые идеи» для будущего - например, в области экономики, не оказывающей неблагоприятного воздействия на климат.
Ангела Меркель подтвердила свое намерение уйти из политики после выборов 2021 года, добавив, что это ее «последнее новогоднее обращение как канцлера Германии».