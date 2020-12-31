Госдепартамент США разрешил продажу оружия Саудовской Аравии 31.12.2020, 13:04

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Договор предусматривает поставки на $290 миллиардов.

Новоизбранный американский президент Джо Байден выступает за прекращение продажи оружия Саудовской Аравии. Однако, Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу трех тысяч единиц высокоточного оружия Саудовской Аравии. Потенциальная продажа оружия должна произойти в условиях договора, который охватывает около 290 млрд долларов, сообщает Reuters.

Одобрение продажи оружия произошло в течение последних дней президентского срока Дональда Трампа. Это оружие позволит Саудовской Аравии противостоять потенциальным угрозам, говорится в заявлении Пентагона. Однако Джо Байден обещал остановить продажу оружия Эр-Рияду, требуя прекращения войны в Йемене. Саудовская Аравия является одним из крупнейших покупателей оружия США на Ближнем Востоке.

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