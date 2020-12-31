Стало известно, как в новогоднюю ночью будет работать общественный транспорт в Минске 31.12.2020, 13:08

Движение продолжится до 4-х утра.

Сегодня, в новогоднюю ночь с 31 декабря 2020 на 01 января 2021, общественный транспорт столицы будет работать до 4 утра. Интервалы при этом на некоторых маршрутах составят вплоть до часа, сообщает the-village.me.

Автобусы:

№ 1 «Веснянка — Вокзал», интервал — 12 минут;

№ 22 «Ангарская-4 — Чижовка», интервал — 20 минут;

№ 26 «ДС Восточная — Павлины Медёлки», интервал — 30 минут;

№ 42 «Сухарево-5 — Люцинская», интервал — 16 минут;

№ 44 «Карастояновой — ст. Ждановичи», интервал — 33 минуты;

№ 54 «Запад-3 — станция метро Спортивная», интервал — 20 минут;

№ 69 «Вокзал — Масюковщина», интервал — 20 минут;

№ 71 «Станция метро Тракторный завод — Степянка», интервал — 25 минут;

№ 72 «Шабаны» — станция метро Могилевская», интервал — 16 минут;

№ 73 «Серова — Лебяжий», интервал — 20 минут;

№ 74С «Малиновка-4 — Городской Вал», интервал — 20 минут;

№ 90 «Автостанция Юго-Западная — Семеняко», интервал — 15 минут;

№ 95 «Калиновского — Степянка», интервал — 20 минут;

№ 100 «Славинского — Аэропорт Минск-1», интервал — 10 минут;

№ 105 «Карастояновой — Зацень», интервал — 60 минут;

№ 112С «Автозаводская — Сокол», интервал — 37 минут;

№ 115Э «Вокзал — Тубдиспансер», интервал — 30 минут;

№ 132 «Малиновка-4 — Щомыслица», интервал — 60 минут;

№ 135 «Новая Боровая — станция метро Уручье», интервал — 20 минут;

№ 139 «Калиновского — Танковая», интервал — 20 минут;

№ 147 «Малиновка-4 — Брилевичи», интервал — 15 минут;

№ 149 «Запад-3 — станция метро Кунцевщина — Люцинская», интервал — 20 минут;

№ 159 «Запад-3 — Каменная Горка–5», интервал — 15 минут;

№ 162 «Карбышева — Цна», интервал — 60 минут;

№ 169 «Уручье-2 — ж/д станция Колодищи», интервал — 30 минут;

№ 921 «Зеленый Луг—6 — станция метро Восток», интервал — 15 минут;

Троллейбусы:

№ 6 «Лошица-2 — Вокзал», интервал — 15 минут;

№ 20 «Серебрянка — Вокзал», интервал — 16 минут;

№ 27 «Курасовщина — Дружная», интервал — 15 минут;

№ 29 «Калиновского — станция метро «Площадь Ф.Богушевича», интервал — 20 минут,

№ 53 «Малиновка-4 — Зеленый Луг–7», интервал — 16 минут;

№ 57 «Сухарево-5 — Городской Вал», интервал — 17 минут;

№ 60 «Ангарская-4 — станция метро Могилевская», интервал — 16 минут;

№ 92 «Карастояновой — Чижовка-6», интервал — 20 минут.

Трамваи:

№ 4 «Озеро — Мясникова», интервал — 20 минут;

№ 6 «Серебрянка — Зеленый Луг», интервал — 12 минут.

Метро:

Станции метро на трех линиях на вход будут открыты до 3:00, а «Немига», «Октябрьская» и «Купаловская» (выход к проспекту Независимости) — до 3:15.

В ночь с 31 декабря на 1 января с 00:00 до закрытия станций метро на вход интервал движения поездов составит: на 1-й и 2-й линиях — 6 минут, на 3-й линии — 10 минут.

1 января 2021 г. метрополитен начнет работу, как обычно, в 5:30 и будет работать по графику воскресного дня.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».