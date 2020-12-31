10 удивительных научных фактов, которые мы узнали в 2020 году 2 31.12.2020, 13:14

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Например, собаки ориентируются по магнитному полю земли, как птицы

«Европульс» выбрал 10 самых любопытных фактов, о которых рассказывал в 2020 году.

1. Раскрыта загадка странного феномена: осьминоги пинают рыб. Но зачем? Как выяснилось, не просто так. Прежде всего потому, что осьминоги кооперируются с некоторыми стайными рыбами для охоты на более мелких рыб и других морских обитателей. Осьминоги ведут их на бой и, как «генералы», своими щупальцами перемещают рыб, которые «выбились из строя».

Есть еще две причины такого поведения, говорят португальские ученые (и эти причины близки и понятны любому человеку).

2. Люди за последние 200 лет стали… холоднее. Ученые обнаружили, что средняя температура тела здоровых людей снизилась почти на 0,6 градуса за последние 200 лет – с 37 градусов Цельсия до 36,4. А те, кто живет вдали от цивилизации, стали «холоднее» на половину градуса всего за последние 16 лет.

3. Мозг одиноких людей работает особым образом. Оказалось, что чем меньше человек общается, тем активнее работает у него так называемая дефолт-система мозга: эта система «отвечает» за сложные мыслительные процессы вроде воспоминаний, планирования будущего или представления гипотетических сценариев.

4. Для профилактики рака лучше заниматься спортом утром, а не вечером. Ученые объясняют это так: «гормон сна» мелатонин помогает предотвратить развитие раковых клеток. А спорт перед сном может помешать заснуть – и тогда этого нужного мелатонина человек получит меньше.

5. Вовсе не все викинги были такими, какими их изображают в кино – светловолосыми северянами. Больше половины викингов имели нескандинавские «примеси» в генотипе: ученые обнаружили гены, характерные для жителей Южной Европы, Британских островов и даже Азии. Так что бывали темноволосые и кудрявые викинги.

6. Собака радуется вашему затылку не меньше, чем вашему лицу (если, конечно, эта собака знает вас с хорошей стороны). Потому что у собак, в отличие от человека, важную роль в передаче настроения играют уши; вот собаки и обращают на них внимание. Ну а уши видны сзади лишь немного хуже, чем спереди.

7. Транспортные выхлопы делают пчел забывчивыми. Они хуже запоминают запахи и не так эффективно собирают нектар. Поэтому для спасения пчел (а их становится меньше во всем мире) недостаточно отказываться от пестицидов и прочей химии, нужно еще и бороться с обилием машин на бензине и дизеле.

8. Существует бактерия, которая питается пластиком! Ее нашли немецкие ученые. Они пришли к выводу, что этот вид появился сравнительно недавно: очевидно, бактерии эволюционировали, научившись питаться этим, казалось бы, несъедобным материалом.

Возможно, именно эта бактерия спасет человечество от риска утонуть в отходах полиуретана – одного из самых трудноперерабатываемых типов пластика.

9. Чем ниже летит самолет, тем меньше вреда он причиняет климату. Проблема в инверсионном следе, который тянется за самолетом: это плотный слой мелких кристаллов льда. Эти кристаллы отражают тепло, поднимающееся от поверхности Земли, усиливая парниковый эффект и усугубляя глобальное потепление.

Оказывается, что этого инверсионного следа практически нет у самолета, если он летит на высоте 7,5 километра. Зато если подняться на высоту примерно в 19 километров, самолет уже становится угрозой для мирового климата.

Если все самолеты будут летать низко, то причиняемый ими «инверсионный вред» для глобального потепления уменьшится на 91%. Почему бы не скорректировать традиционные эшелоны полетов ради такой важной цели?

10. Собаки ориентируются по магнитному полю земли, как птицы. Этот «компас» не так важен для них, как нюх или зрение, но именно он помогает убежавшим собакам вернуться к хозяину или домой.

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