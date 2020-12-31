Порошенко заявил, что сорванную в Минске операцию по задержанию вагнеровцев планировали во время его президентства 8 31.12.2020, 13:19

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Петр Порошенко

Пятый президент Украины санкционировал задержание российских военных преступников.

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире «5 канала», что это он санкционировал операцию по задержанию российских наемников из группировки «Вагнера» во время своего президентского срока.

«Я хочу подчеркнуть, что еще в конце 2018 года тогдашний Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Петр Порошенко санкционировал проведение этой операции», — сказал он.

«К сожалению, операция была сорвана, сорвана конкретными лицами», — сказал Порошенко и призвал создать следственную комиссию, которая бы разобралась в этой ситуации.

Напомним, 29 июля в санатории под Минском задержали 33 российских граждан. Белорусская власть заявила, что подозревает их в подготовке беспорядков накануне выборов. Украина просила выдать вагнеровцев ей, так как они принимали участие в боевых действиях на Донбассе. Но через две недели задержанных вернули в Россию.

Позже появилась информация, что вагнеровцев должны были задержать украинские спецслужбы во время рейса из Минска.

Как писала «Українська правда» со ссылкой на свои источники, в рамках спецоперации боевиков наняли по поддельным договорам охранять нефтяные вышки в Венесуэле. Во время вербовки они дали под запись свидетельства о преступлениях на территории Украины, так как думали, что показывают «работадателю» уровень «квалификации».

Группа состояла из 33 человек, среди них были 28 боевиков, которых должны были задержать. 9 из них были гражданами Украины, 11 значились в базе «Миротворца». Не все наемники служили в «ЧВК Вагнера».

25 июля группа не села на рейс до Стамбула, а заселилась в санаторий с приказом ждать 30 июля. 29 июля их задержали, а 14 августа передали России, хотя до этого Владимир Зеленский просил Лукашенко передать их Украине и Лукашенко «заявил о готовности к сотрудничеству». Согласно публикации, украинская разведка якобы считает, что это произошло вследствие «слива» информации в ФСБ России.

Служба безопасности Украины назвала информацию об участии СБУ в спецоперации задержания вагнеровцев в Беларуси российским фейком и информационным вбросом.

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