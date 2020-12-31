Как цинк, витамины D и C влияют на организм во время профилактики или лечения COVID-19 31.12.2020, 13:27

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Мнение ВОЗ.

Глава офиса ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт заявил, что рекомендаций по употреблению витаминов D, C и цинка здоровым людям с целью профилактики COVID-19 или для лечения коронавируса нет, однако они имеют решающее значение для хорошего функционирования иммунной системы человека, пишет zn.ua.

По его словам, потребление микроэлементов должно происходить через устойчивое и разнообразное питание, учитывая фрукты, овощи и продукты животного происхождения.

"Витамин D может производиться в коже под воздействием солнечного света или поступать через пищу из природных источников (например, жирной рыбы, такой как лосось, тунец и скумбрия, рыбий жир, говяжья печень, сыр и желтки), либо через обогащенные витамином D продукты или добавки, содержащие витамин D ", - пояснил Хабихт.

Он также уточнил, что в случае, когда человек не принимает витамин D вместе с продуктами питания или не находится на солнечном свете, его «рекомендуется употреблять в дозах 200-600 МЕ (международных единиц) в зависимости от возраста, или в соответствии с национальными рекомендациями».

Из-за чрезмерного уровня витамина в организме человека возможные последствия, в частности, гиперкальциурия и гиперкальциемия.

Впрочем, чтобы оставаться здоровыми, по словам главы ВОЗ в Украине, следует употреблять здоровую пищу, поддерживать физическую активность и выполнять общие рекомендации по физическому дистанцированию, ношению маски, использованию дезинфектора и пребывания дома при плохом самочувствии.

Витамин D влияет почти на все процессы в нашем организме. Одно из исследований говорит о том, что недостаток витамина D также может ухудшить распространение COVID-19. Возможно ли это? Бесспорно, витамин D играет роль везде в организме и выполняет важные функции.

Сильный дефицит витамина D, который может возникнуть на уровне 12 нанограммов на миллилитр крови или меньше, приводит к сильным и болезненным деформациям костей, известных как рахит у младенцев и детей раннего возраста и остеомаляции у взрослых.

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