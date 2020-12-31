Основательнице «Пресс-клуба» Юлии Слуцкой предъявили обвинение 31.12.2020, 13:46

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Юлия Слуцкая.

Фото с сайта press-club.by

Она остается под стражей.

Юлии Слуцкой, основательнице «Пресс-клуба» предъявили обвинение, она остается под стражей. Об этом сообщила в «Фейсбуке» дочь Юлии Александра Слуцкая.

— Обвинения предъявлены по той же статье — ч. 2 ст. 243 УК (Уклонение от уплаты сумм налогов). Мама остается под стражей. Минимум до 22 февраля, если я правильно посчитала, — написала Александра Слуцкая.

Как ранее сообщала пресс-служба Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, в отношении должностных лиц Пресс-клуба проводится проверка по фактам нарушений налогового законодательства. 22 декабря в офисе и дома у сотрудников Пресс-клуба прошли обыски или осмотры. В тот день задержали пять сотрудников организации, а также бывшую журналистку БТ Ксению Луцкину. Они находятся в СИЗО. Уголовное дело передано в СК.

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