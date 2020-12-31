Рецепты блюд на Новый год в мультиварке
- 31.12.2020, 14:02
От салатов и горячих блюд до десертов.
Если вдруг вы не успеваете с мясными блюдами на Новый год или совсем не осталось времени на праздничные десерты, то можно воспользоваться мультиваркой, при ее наличии.
Ниже собраны 5 рецептов для новогоднего стола, пишет segodnya.ua.
Салат "Новогодний"
Ингредиенты
4 шт. – картофель
2 шт. – морковь
по 1 шт. – огурец соленый, огурец свежий
180 г – ветчина
5 ст. л. – зеленый горошек
соль – по вкусу
майонез для заправки
Способ приготовления
Отварить в мультиварке на пару неочищенные картофель и морковь.
Остудить. Очистить. Все продукты порезать кубиками.
Добавить горошек. Перемешать.
Посолить по вкусу. Заправить майонезом.
Куриные грудки с овощами
Ингредиенты
2 шт. – грудки
2 шт. – помидор
1 шт. – луковица
50 г – сыр
соль, перец, специи по вкусу
свежая зелень для украшения
Способ приготовления
В грудках сделать надрезы, поперчить, посолить, добавить специи.
Лук нарезать полукольцами. Помидоры – слайсами.
В прорези грудки добавить помидоры, сыр и лук.
Установить режим выпечки. Чашу мультиварки смазать маслом.
Готовую курицу украсить зеленью.
Запеченное филе семги со сливками
Ингредиенты
филе семги (в зависимости от количества гостей)
200 мл – сливки 10%
желток яйца
зелень
цедра лимона
соль, перец, специи – по вкусу
Способ приготовления
Рыбу посолить, поперчить, добавить специи за пару часов до приготовления.
Сливки и желток смешивать, добавить соль, нарубленную зелень, цедру лимона.
Залить филе соусом.
Выпекать 20 минут при температуре 200 градусов.
Картофель "Деликато"
Ингредиенты
700 г – картофель
1 шт. – лук
1 ч. л – сушеный укроп
35 г – сыр
20 г – сливочное масло
в тарелку – зелень петрушки
Соус
1/2 ст. – вода
1/2 ч. л. – соль
1 ст. л. – кетчуп
Способ приготовления
В чашу мультиварки положить кусочки сливочного масла.
Лук порезать на кольца шириной 3 мм.
Картофель порезать на ломтики шириной 6-8 мм.
Выложить ломтики в чашу по кругу. Положить кольца лука между ломтиками картофеля.
Половину сыра порезать на кусочки, а остальную натереть. Кусочки сыра положить между ломтиками картофеля. Посыпать сухим укропом.
Приготовить соус, смешав все ингредиенты. Вылить в чашу.
Сверху посыпать тертым сыром. Готовить на программе "Экспресс".
Затем переставить чашу под крышку-гриль и запечь верхнюю корочку 10 минут при 175 градусов.
Украсить зеленью.
"Медовик" в мультиварке
Для теста
350 г – мука
5 шт. – яйца
140 г – сахар
5 ст. л – мед
1 ч. л – разрыхлитель
1 ст. л – сливочное масло
корица и соль по вкусу
Для крема
250 г – сливочное масло
200 г – вареное сгущенное молоко
400 г – сгущенное молоко
Для украшения
2 ст. л – сахар
200 мл – сливки 10%
1 ч. л – какао-порошок
Способ приготовления
В просеянную муку добавить разрыхлитель, соль, щепотку корицы. Взбить яйца с сахаром (должна получиться пышная масса). Ввести мед. Так же взбивая, вводить понемногу муку.
Переложить тесто в смазанную маслом чашу мультиварки. Выбрать программу "Выпечка". Выпекаем 1,5 часа.
Взбить сливочное масло, добавить вареное сгущенное молоко, все взбить. Добавить сгущенное молоко и какао, снова взбить.
Остывший бисквит разрезать на 5-6 коржей. Коржи смазать кремом, поставить в холодильник на 20 минут.
Взбить до устойчивой пены сливки с сахаром и украсить торт. Сверху посыпать какао.
Убрать в холодильник еще на 1 час.