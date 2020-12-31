Завтра будет дороже: как изменится «коммуналка» с 1 января 31.12.2020, 14:04

Опубликованы тарифы, по которым будут начислять оплату в первой половине 2021-го в Минске.

Чем сегодня занят среднестатистический белорус? Правильно — подготовкой к празднику. Салаты, бутерброды, подарки, наряды — хлопоты отнимают все время. Но уже завтра утром большие приготовления останутся позади, а мы проснемся в новой, подорожавшей реальности, пишет onliner.by.

С 1 января, согласно указу №490 «Об установлении тарифов для населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2021 год», подписанному Лукашенко, дорожает практически все (второй этап повышения «коммуналки» намечен на 1 июня). Итак, готовим кошельки и смотрим, исходя из каких тарифов будут считать жировки в первой половине 2021-го в Минске.

Опираться будем на субсидируемые тарифы — все же большинство получает «льготную» жировку (если верить данным в платежках, сейчас собственник жилья в столице возмещает только порядка 80% от полной суммы, остальное доплачивает государство). Вот как официально позиционируют рост цен: «С 1 января на $4,2 подорожают услуги по техническому обслуживанию и капитальному ремонту жилых домов, газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по обращению с твердыми коммунальными отходами, техническому обслуживанию лифта, запорно-переговорных устройств, санитарному содержанию вспомогательных помещений многоквартирного жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию. В результате применения утвержденных тарифов жилищно-коммунальные платежи для населения в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг повысятся в пределах $5».

А вот как выглядят основные тарифы при сопоставлении их со старыми в таблице.

К слову, по газу очень много нюансов — со счетчиками и без, с нагревательными приборами и без них, поэтому свой конкретный случай ищите непосредственно в документе.

АЭС запустили — и что с тарифами на электроэнергию?

Электроэнергия также не будет дешеветь, хотя это и удивительно. Только на днях премьер-министр страны поведал нам, что благодаря запуску первого блока АЭС Беларусь ежедневно экономит порядка $750 000. Совсем не копейки, но тарифы меж тем повышаются. Какие же цифры станут для нас определяющими в 2021 году.

Отапливаться электричеством тоже станет дороже (а в Беларуси уже есть хозяева частных домов, которые выбрали именно такой способ, с многоэтажками все пока сложнее). Одноставочный тариф вырастет с 0,0834 рубля до 0,0894 рубля за 1 кВт∙ч. Если же решено было «считаться» по двум временным периодам, то с 1 января в период минимальных нагрузок 1 кВт·ч будут продавать за 0,0626 рубля (вместо нынешних 0,0584 рубля). В остальное же время суток электроэнергию посчитают по тарифу 0,1162 рубля за 1 кВт·ч (сегодня последний день, когда можно купить энергию за 0,1084 рубля).

А полные тарифы?

Мы же помним, что государство субсидирует часть жировки. Вот как, согласно указу, выглядят полные тарифы.

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