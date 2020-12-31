«Воду в Крыму добывают методом Древнего Египта» 3 31.12.2020, 14:25

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Эту проблему оккупанты не решат и в 2021 году.

Дефицит воды в Крыму будет хроническим явлением

Проблема обеспечения оккупированного Россией Крыма пресной водой в 2021 году еще более усугубится. Однако есть два способа уменьшить ее остроту, а также два "бонуса" для Украины.

Рядовые россияне должны нести коллективную ответственность за агрессию их государства в отношении Украины. А "Крымской платформы" будет недостаточно, чтобы освободить полуостров – нужны реальные экономические шаги со стороны Киева.

Об этом в блиц-интервью obozrevatel.com рассказал доктор юридических наук, экс-постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

– Президент Зеленский недавно заявил, что в случае наступления РФ с территории оккупированного Крыма, в Украине будет объявлена всеобщая мобилизация. Как вы оцениваете опасность такого наступления?

– Если о таких шагах говорит Верховный главнокомандующий, если о таких шагах говорят отечественные и иностранные эксперты, может быть, они имеют основания для публичного обсуждения этого.

Я бы пока не оценивал глубину этих рисков, но если они существуют, главное – сосредоточиться на подготовке реагирования на провокации, возможное давление, шантаж, подкуп, угрозы. Россия может как готовить какие-то действия, так и запугивать нас.

– Запугивать чем?

– Например, запускать информацию о том, что они готовят широкомасштабные действия. Возможно, пугать санкциями, новыми ограничениями, эскалацией боевых действий на востоке Украины.

Также мы слышали заявления оккупационной власти в Крыму о том, что они якобы будут конфисковывать украинскую собственность у соответствующих владельцев. Учитывая, что есть значительное количество мощного бизнеса, который влияет на руководство, и чиновников, у которых есть недвижимость в Крыму, лично для каждого из них это будет болезненно.

Крымские водохранилища не удастся полностью наполнить в 2021 году.

– Чтобы решить проблему с обеспечением Крыма пресной водой, оккупационная власть уже попробовала бурение скважин, запланировала организовать опреснение морской воды и создание искусственных осадков. Пока никаких положительных результатов. По вашему мнению, будут ли они искать новые способы или усиливать давление на Украину, чтобы возобновить поставки воды по Северо-Крымскому каналу?

– У них есть варианты снижения напряженности ситуации. Первый и главный – это прекращение искусственного переселения в Крым россиян. Если вы переселили полмиллиона человек, очевидно, что это увеличивает нагрузку на сети.

Второй – наведение порядка в системах водораспределения. Сейчас там теряются огромные водные ресурсы, около 50% воды. Но это реальные деньги, это необходимость инвестиций, и вряд ли Россия пойдет на это.

На сегодня мы видим, что основные действия в Крыму по поиску воды сводятся к военным мероприятиям. Силами собственного министерства обороны, военных работников, то есть бесплатной рабочей силы, бурят скважины. Прямо скажем – методы Древнего Египта. На большее они не способны.

Это может немного снять напряженность в Севастополе и Симферополе. На остальной территории они не будут прилагать существенных усилий для водоснабжения.

По опреснению – конечно, они могут поставить опреснительные установки. Но есть несколько вызовов. Первый – технологии, второй – очень высокая себестоимость полученной воды, третий – высокая цена для всего человечества, потому что в результате опреснения образуется рассол, который надо куда-то сбрасывать. Они открыто заявляют, что будут сбрасывать его в море. Это будет экологическая катастрофа.

Искусственные осадки – трудно комментировать серьезно. Это пиар. Здесь есть несколько факторов. Чтобы делать искусственные осадки, используют химические соединения, которые распыляются. И они не так уж безопасны. Это не очень хорошо для населения, которое такую воду будет употреблять. Второе – искусственные осадки могут приводить к селевым потокам в горах, изменению русел и подобным вещам.

– Что дальше, каков ваш прогноз на 2021 год по проблеме питьевой воды в Крыму?

– Далее все будет примерно так же. Независимо от уровня осадков в следующем году, водохранилища не смогут наполнить до нормального уровня, потому что они критически истощены. Это вызов. Дефицит воды будет хроническим явлением.

Однако для нас это означает две положительные вещи. Первое – это ограничение переселения в Крым колонизаторов. Для россиян будет меньше оснований приезжать в Крым – добровольно или принудительно. Это главный плюс.

Второй плюс – сокращение возможностей для милитаризации полуострова, для развития военной инфраструктуры, в частности – ядерной. Недостаток воды останавливает все их планы.

– Согласно данным соцопросов российского "Левада-центра", число граждан РФ, которые гордятся оккупацией Крыма, снизилось до 30%. В то же время это событие остается одним из трех, которыми гордятся россияне. Украина для них на втором месте после США в списке враждебных. Считаете ли вы, что такие настроения россиян являются одной из причин, почему Крым трудно деоккупировать?

– В целом при любых обстоятельствах очень наивно надеяться, что такие вещи делаются добровольно.

Есть такая категория – коллективная ответственность. Когда кто-то из россиян спрашивает, а почему против России такие санкции, почему такие наказания, я хочу сказать: уважаемые, это ваше поведение, а не только поведение должностных лиц. Вы не можете сказать, что кто-то что-то сделал. Вы это поддерживали. Поэтому негативные последствия распространяются и на вас.

Такая позиция дает нам право требовать коллективного наказания – наказания и должностных лиц, и государства.

– Так что, возможно, стоит не столько разбираться с Путиным насчет возвращения Крыма, сколько работать с сознанием рядовых россиян?

– Нет. Это абсолютно бесперспективно. Вы можете говорить что угодно руководству или населению, но никто на это не согласится. Точка. Такие вещи возвращают только принудительно.

Россия в свое время хотела выводить войска из Германии, она хотела отдать Германию? Россияне это поддерживали? Возможно, нет. Но так случилось, и это пришлось сделать. Так же и здесь.

– Ваш прогноз – когда Крым вернется в состав Украины?

– Он вернется через некоторое время после того, как мы начнем этим заниматься. Если мы еще не начали этого делать, то вряд ли следует ждать, что это произойдет.

Сейчас у нас идет фаза отрицания. Мы делаем заявления, мы делаем политически-юридические шаги – это правильно. Но я пока не вижу реальных действий. Когда они состоятся, тогда можно будет включать этот калькулятор.

– "Крымская платформа" не является реальным действием?

– Это правильно, это важно. Но это пример фазы отрицания. Что будет вынесено на "Крымскую платформу"? Скорее всего, именно политика непризнания покушения на аннексию. Мы должны противодействовать России, которая проводит политику признания "воссоединения" Крыма.

Второе – это сохранение санкций. Это также может быть вынесено на "Крымскую платформу" как средство усиления давления. Я не знаю, что будет еще.

– "Крымская платформа" не приближает нас к возвращению Крыма?

– "Крымская платформа" отдаляет Россию от выполнения своей задачи – завершения аннексии, то есть ее признания.

Это соревнование двух игроков, и важно не отставать в этом соревновании. Крайне важно. Но приблизит ли это деоккупацию – уже другой вопрос, потому что для этого нужны реальные шаги.

Давайте начнем с самого простого. У нас до сих пор действует закон о свободной экономической зоне в Крыму. Фактически этим законом мы способствуем России в экономическом обеспечении Крыма. Пока этот закон действует, любые разговоры о деоккупации являются разговорами.

У нас есть бенефициары, которые имеют в Крыму огромный бизнес, и их никто не трогает. Пока это будет – все разговоры о деоккупации являются разговорами. Экономика – это война, война – это экономика. Пока мы позволяем мощным украинским бизнесменам иметь в Крыму мощные состояния, это все останется только риторикой.

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