Вадим Прокопьев: Мы одержали крупную победу, но власть пока удерживает психопат 8 31.12.2020, 14:49

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Вадим Прокопьев

2021-й должен стать годом честных и решительных мужчин.

Ресторатор Вадим Прокопьев в новом видео поздравил белорусов с наступающим Новым годом:

— Это больше не выбор между Бабарико, Латушко или другим кандидатом. Это больше не выбор между консерваторами или либералами. Это больше не выбор между президентской или парламентской республикой. Нет, дорогие мои, сегодня этот выбор сузился: свобода или рабство, – вот как он сегодня звучит.

В уходящем году мы преодолели себя, мы доказали, что мы не твари дрожащие, не терпилы, мы в первый раз в нашей новейшей истории доказали, что мы свободные граждане, и с нашим мнением придется считаться.

Это был важный год. В 2020-м мы одержали крупную моральную победу, но власть по-прежнему удерживает психопат. Психопат, который ненавидит свой народ. Он продолжает считать нас за скотов, пытается закрывать нам рты, издевается, бросает в тюрьмы, пытает, унижает, убивает. Он человек редкой трусости. Он начисто лишен благородства. Отсюда и такая жестокость, такой садизм. Он помечал краской спины наших избитых сыновей, он разрезал им штаны сзади крестом, под пыткой заставлял кричать, что им заплатили, что это он выиграл выборы, он пытал газом и электрошокером, он тыкал нашим дочерям дубинкой между ног, бил их по лицу, пускал на корточках по тюремным коридорам, орал им в ухо, что они животные, продажные твари и проститутки – нашим девочкам.

Это не был одиночный случай, эксцесс исполнителя, это был продуманный, спланированный заранее пыточный конвейер. Подавить в зародыше, запугать, лишить человеческого достоинства, стереть личность. Он консультировался у лучших тюремщиков России. А потом этот трус и подонок заметал следы. Распорядился выкрасть все видеозаписи с Окрестина и райотделов милиции.

Потом он лгал, скалился, выкручивался, паясничал, предлагал перевернуть страницу. Лукашенко не имеет никакого морального права руководить этой страной. Он не имел этого морального права уже в 1996-м году после разгона парламента, но мы виноваты в том, что спустили ему тогда с рук, покорно молчали, боялись возразить.

А он распоясался, вошел во вкус, разгулялся по буфету. Он натворил такого с тех пор, что уйти для него означает надолго сесть в тюрьму. Теперь он не имеет выхода – вцепился и пьет нашу кровь. Нам придется признать, что по-доброму он не уйдет. Нам придется признать, что ни Москва, ни Брюссель, ни Вашингтон не сделают за нас нашу работу. Нам нужно признать реальность и перестать надеяться на чудо. Нам следует удалиться на совещание и выработать новый план.

Нам понадобятся люди с сердцем воинов. Часть из них мы найдем на той стороне, у них, у тех, кто размахивал дубинками схлынет адреналин, у них неизбежно наступит похмелье, они узнают правду про Окрестина. Эту правду не скроешь, интернет надолго не отключишь . Нам нужны эти люди несмотря на то, что они были за него. Они такие же заложники, как и мы. За их умы придется бороться, с ними нужно говорить, им нужно объяснять, им бессовестно лгали, им истошно кричали: «Мы на войне. Или мы их, или они нас. Против нас польские наймиты, предатели родины, животные». Их зомбировали, ими пользовались, их замазали кровью, сплотили против нас, но правда пробивается, понимание приходит. Не все из них конченые садисты, не все из них нравственные идиоты. Они созреют, разберутся, и они будут в нашей колонне. Именно так мы и победим – все вместе.

2020 год был годом красивых и гордых женщин. 2021 должен стать годом честных и решительных мужчин. Годом избавления от рабства, годом перемен. С Новым годом, дорогие политзаключенные. Мы вас освободим. Мы не забудем смертей и унижений, мы не сдадимся и не простим. С Новым годом, герои улиц и площадей, врачи, спортсмены, пенсионеры, журналисты и студенты, телеведущие и королевы красоты, все известные и неизвестные герои сопротивления. С Новым годом, дорогие идейные оппоненты – мы вас тоже освободим. С Новым годом, упыри и садисты – мы вас всех пересчитаем, будьте уверены. С Новым годом и тебя, Лукашенко, трусливый ты ублюдок. Желаю тебе, чтобы этот год был последним, самым последним в твоей жизни. Ты все сделал, чтобы этого заслужить.

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