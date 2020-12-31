«Я вижу становление нации, я вижу сплочение и готовность помогать, и это для меня лучший подарок!» 31.12.2020, 15:11

Александра Герасименя

Знаменитая спортсменка Александра Герасименя празднует день рождения.

Сегодня глава фонда спортивной солидарности Александра Герасименя празднует свой день рождения. Знаменитая белорусская пловчиха подвела итоги года, пишет tbinuna.com:

«Ну что ж... Непростой был год... Много он с собой принес как радостей, так и горестей.

По традиции в этот день я обычно поздравляю своих друзей и близких с праздниками, но, к сожалению, сегодня я не дома... Но может быть, это даже и к лучшему, так как близких людей в этом году у меня стало гораздо больше — и я просто бы не успела поздравить каждого!

Я верю, то, что произошло в этом году, неспроста. Я вижу становление нации, я вижу сплочение и готовность помогать, я вижу отзывчивость и взаимовыручку в нашем народе, и это для меня лучший подарок!

С днем рождения меня! Пусть сегодняшнее мое желание обязательно сбудется!»

«Я твердо уверена, что мы обязательно победим!» 🤍❤🤍



Трогательное поздравление с Новым годом от главы Фонда спортивной солидарности Александры Герасимени pic.twitter.com/GbUDhV59oD — Tribuna.com Беларусь (@goalsby) December 31, 2020

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