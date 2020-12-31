2021 вступает в права: в каких странах Новый год уже наступил 31.12.2020, 15:18

На территории Кирибати Новый год можно встретить трижды - на западной, центральной и восточной части островов.

Жители государства Кирибати, расположенного на острове Рождества в Тихом океане, уже встретили 2021 год, пишет «Униан».

Они вошли в новый год в 13.00 по белорусскому времени.

На территории Кирибати Новый год можно встретить трижды - на западной, центральной и восточной части островов. При этом уникально здесь то, что всего в нескольких километрах от островов проходит граница 12-го западного часового пояса.

Кто встречает Новый год первыми

Также Новый год уже отметили на Самоа, это государство, находящееся в южной части Тихого океана и занимающее западную часть одноименного архипелага.

После Карибати и Самоа Новый год приходит в Новую Зеландию, потом на большую часть Австралии. Далее Новый год встречают в Японии и обеих Кореях (Северная и Южная). Через час после Японии Новый год приходит на оставшиеся территории Австралии и на часть Юго-Восточной Азии.

Через два часа Новый год встречают в Индонезии и на оставшейся части Юго-Восточной Азии.

Через 12 часов после празднований Нового года в Кирибати, праздник приходит в Восточную Европу (Румыния, Греция, Украина). В это же время Новый год встречают в Турции, Израиле, Финляндии.

Oдними из первых Новый год встречают также жители острова Чатем, который является частью Новой Зеландии, но расположен примерно на 800 км восточнее основной территории страны. Этот остров находится в отдельном часовом поясе.

Кроме того, среди первых в новом году — островное государство Тонга.

В 15:00 по Минску Новый год приходит на Дальний восток России, в частности на Камчатку.

Следующей Новый год встречает Австралия (в 15:30—16:00 по Минску).

Около 18:00 по белорусскому времени встречают Новый год в Японии, Южной и Северной Кореях.

В 19:00 он приходит в Китай, а в 20:00 — в Индонезию.

В 21:00 праздник достигает Бангладеш и Шри-Ланки, в 21:15 — Непала, а в 21:30 — Индии.

В 22:00 Новый год начинается в Пакистане, Узбекистане, Киргизстане и Туркменистане.

В 22:30 праздник добирается до Афганистана, а в 23:00 — в Армению, Азербайджан и Грузию.

В Украину Новый год приходит через 12 часов после начала празднования в Кирибати. Одновременно с этой страной его отмечают, Греция, Турция, Израиль, Румыния и Финляндия.

Великобритания и Португалия входят в новый год через два часа после Киева.

В 5 утра 1 января по Минску Новый год отмечают в Бразилии.

В Канаду (на самый восточный остров Ньюфаундленд) празднования Нового года добираются в 6:30 утра по Минску.

А в 8:00 Новый год наступает в Вашингтоне, Нью-Йорке и Оттаве.

Новая Зеландия

Новая Зеландия встретила новый 2021 год фейерверками и салютами. Трансляция из наибольшего города страны Окленд велась в социальной сети Facebook агентством Reuters.

Новый год большая часть этой страны встретила в 14:00 по белорусскому времени.

В частности, за десять секунд до наступления Нового года огромная толпа на центральных улицах Окленда начал обратный отсчет, встречая 2021 год.

Как только часы пробили 12 ночи по местному времени, с огромной телекоммуникационной башни "Скай Тауэр", которая является крупнейшим сооружением в Южном полушарии планеты (328 м), начали запускать зрелищные салюты и фейерверки.

На улицах Окленда люди в радостной эйфории приветствовали приход нового года.

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