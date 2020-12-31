Жигимантас Павильонис — белорусам: Ваш бой — это наш бой 31.12.2020, 15:27

Жигимантас Павильонис

Литва будет бороться за то, чтобы открыть для Беларуси все свободы, существующие в ЕС.

11 октября в Литве прошел первый тур парламентских выборов. В первом туре победил «Союз Отечества — Христианские демократы». Партия набрала 24,82% голосов. Член партии,

Об этом в интервью Сharter97.org заявил депутат Сейма Литвы от партии «Союз Отечества — Христианские демократы». Жигимантас Павильонис.

– 11 и 25 октября в Литве прошли парламентские выборы. Какие изменения ожидают вашу страну?

– На этот раз у нас особенно проевропейское и продемократическое правительство, молодое поколение министров, которые хорошо образованы. Таким образом, это будет очень проевропейское правительство, это означает, что мы будем нажимать все рычаги в наших отношениях не только со старыми традиционными соседями, такими как Польша, но также с Германией, Францией, Великобританией. Даже если они «брекситинг» (выходят из Евросоюза – ред.), у нас там около 300 000 литовцев, поэтому мы будем укреплять отношения как можно сильнее.

В отношениях с Соединенными Штатами Америки мы лично очень ждем нового президента Байдена. Я работал с ним, когда он был вице-президентом, а я послом в Вашингтоне. Но это не только из-за личных отношений, но и из-за демократии как одной из целей администрации нового президента США.

В программе правительства мы четко говорим, что будем бороться за демократию и свободу не только в соседних странах, то есть в Беларуси, но и во всем мире —Тайвань, Куба или Венесуэла. Однако Беларусь будет приоритетом номер один для нас, для нашего правительства.

Мы сделаем все возможное на национальном, региональном уровне с нашими соседями, Польшей, Украиной, Северными странами, немцами, а также на уровне ЕС и на международном уровне, чтобы этот окончательный поворот в сторону демократии произошел. Мы надеемся, что в следующем году под эгидой этой политики будут проведены новые и честные выборы в Беларуси, и это будет выбор белорусской нации.

– Многие авторитетные белорусские политики считают, что персональные санкции являются недостаточной мерой против режима Лукашенко. Литва одной из первых лоббировала в том числе и экономические санкции против режима. Ждать ли их расширения?

– Процесс уже начался с третьим пакетом санкций, где есть некоторые секторальные санкции. Хотя я бы не сказал, что индивидуальные санкции неэффективны. Я считаю, что они очень эффективны. Особенно, когда вы нацелены на людей вокруг Лукашенко или самого Лукашенко.

Конечно, мы должны распространить их на те сектора, которые в основном вовлечены в поддержку режима или преследование людей. В Брюсселе уже предприняты некоторые скромные шаги, но мы не против расширения санкций на новые отрасли. Все будет зависеть от поведения режима. До сих пор у нас нет каких-то положительных сигналов. Ни диалога с людьми, ни диалога со Светланой Тихановской. Значит, санкции будут только усиливаться, мы не будем их смягчать. Новое литовское правительство сделает все, чтобы защитить право белорусского народа на восстановление свободы выбора.

– Некоторые политики говорят об отключении SWIFT в Беларуси. Насколько эффективен этот инструмент?

– Это своего рода ядерная бомба. Я думаю, что до использования этой ядерной бомбы есть много других инструментов давления. Удар по предприятиям, которые увольняют людей после демонстраций, которые непосредственно поддерживают режим Лукашенко.

Давайте сосредоточимся на том, на что опирается режим Лукашенко. В том числе, кстати, на разные проекты сотрудничества с Москвой.

К примеру — Островецкая АЭС. Литва будет поднимать этот вопрос не только в Брюсселе, но особенно в Вашингтоне, чтобы аналогичные санкции, которые были одобрены для Nord Stream 2, также были одобрены в Вашингтоне для всех тех компаний, которые построили станцию в Островце и которые торгуют энергией с БелАЭС. Любой, кто открывает путь для этого «Чернобыля 2.0», должен заплатить цену, включая российские компании или людей, которые помогают режиму Лукашенко.

– Раз уж мы заговорили об АЭС. В октябре режим Лукашенко запустил БелАЭС, однако через пару дней началась череда неполадок, которые скрывались. Как в Литве оценивают эти события?

– В этом нет ничего нового. С самого начала строительства это был проект сотрудничества между Кремлем и режимом Лукашенко и, кстати, китайским режимом. Они не обращали никакого внимания жалобы со стороны Литвы, международные жалобы. Это нас не удивляет.

Мы не рассматриваем и никогда не будем рассматривать Островец как безопасную атомную электростанцию из-за ее близости к густонаселенным районам. Прежде всего — к нашей столице, Вильнюсу, что является недопустимым. Если что-то случится, это окажет огромное влияние на Литву, зная «культуру безопасности» в Беларуси. Белорусские власти даже не имеют культуры ядерной безопасности как таковой, поскольку мы знаем, что мнение экспертов не имеет для властей значения.

Многие белорусские эксперты говорят, что это безумие — запускать электростанцию на такой стадии. Мы знаем, что это небезопасно, поэтому приветствуем первые признаки солидарности со стороны Европейского Союза.

Сначала это был Европейский парламент, который 21 октября заявил, что ЕС должен выразить солидарность, запретив экспорт энергии с этой станции. На последнем заседании Европейского совета в декабре Еврокомиссии было поручено проанализировать возможности запрета экспорта на уровне ЕС. Таким образом, это не только рекомендация парламента, но и указание комиссии предоставить все необходимые меры для выполнения этого решения.

Аналогичное обязательство также взяли на себя три премьер-министра балтийских стран. Однако мы должны договориться о технических деталях, потому что мы знаем, что это электричество все еще поступает в страны Балтии. На латвийском рынке есть торговля этой электроэнергией. Это совершенно неприемлемо для Литвы.

Об этом очень четко сказала наш премьер-министр Ингрида Шимоните на последнем заседании: мы будем охотиться на каждый киловатт, который незаконно продается на нашей территории с использованием нашей инфраструктуры. Эти возможности будут полностью уничтожены. Но все же необходимо проделать техническую работу, потому что если мы не сможем это сделать, у Лукашенко будут деньги не только на строительство второго, а может быть, даже третьего и четвертого реактора, но и на использование этих денег для убийства людей на улицах Минска и продолжения репрессий.

– Литва не только активно действует на платформе ЕС по вопросу Беларуси, но вместе со странами Балтии расширяет национальные санкции против режима. Насколько эффективен этот инструмент? Будет ли он и дальше использоваться

– У нас есть несколько замечательных примеров, когда наши инициативы вдохновили европейцев на правильные решения. Например, «закон Магнитского». Сначала это была инициатива Литвы, затем присоединились страны Балтии, но это было всего несколько государств. Великобритания, которая покидает ЕС, Нидерланды тоже двигались в этом направлении. Вначале это была наша собственная инициатива.

Как вы знаете, в декабре ЕС одобрил очень похожий на «акт Магнитского» закон, который называется Законом о режиме прав человека (Глобальный режим санкций за нарушения прав человека – ред.). Это еще один пример, когда мы вдохновили ЕС наказать убийц и воров Путина. Не только Путина, но и другие подобные режимы, используя аналогичные инструменты, которые были в первую очередь инициированы странами Балтии, США, Канадой и другими.

Почему мы это делаем? Простой ответ – 13 января. Как вы знаете, это 30-летие советской атаки на телебашню в Вильнюсе, где погибло много людей. Среди них были мои друзья. В день поминовения мы вручим награду за свободу Светлане Тихановской и белорусской нации, которая борется за свободу. В нашем регионе сотни лет есть люди, которые борются «за нашу и вашу свободу».

Мы сильно пострадали вместе с белорусской нацией во время тоталитарных оккупаций. Мы знаем, что это значит, но белорусская нация пострадала еще больше. Как пишет Тимоти Снайдер в своих «Кровавых землях»: «Беларусь – это кровавые земли кровавых земель». Наибольший вред был нанесен белорусской нации не только Сталиным и Гитлером, но и Лукашенко и Путиным. Мы принимаем этот бой лично. Ваш бой — это наш бой. Вы всегда можете положиться на литовцев, на то, что они будут помогать вам на каждом шагу. Потому что мы ясно знаем, что показывает Островец, что уничтожение свободы выбора в Беларуси — это немедленная агрессия против стран Балтии. Вот почему мы воспринимаем все происходящее так лично.

– Генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис начал досудебное расследование пыток режимом Лукашенко по принципу универсальной юрисдикции на основании жалобы гражданина Беларуси в Литве. Если предположить, что когда-нибудь будет создан трибунал для преследования членов режима Лукашенко в Беларуси, будет ли Литва в какой-то форме оказывать помощь?

– Мы будем подталкивать другие государства-члены ЕС и других партнеров на Западе к возбуждению аналогичных дел, как это сделала Литва, потому что это законный способ борьбы за права человека и уважение этих прав. Включая даже идеи, ведущие нас в Гаагу и некоторые другие международно-правовые институты, потому что это один из способов борьбы с режимом.

– Хочется затронуть еще один вопрос. Как вы оцениваете антилитовскую истерию режима? Почему именно ваша страна, ну, еще, пожалуй, Польша, стали объектами нападок Лукашенко?

– Лукашенко пытается разделить оппозицию и ослабить ее. Он пытается изобразить происходящее в Беларуси как своего рода геополитическое столкновение, хотя он разыгрывал эту карту перед выборами. Вначале он сделал это противоречивым образом, потому что разыграл антироссийскую карту. Затем он сразу же переключился на свою обычную антизападную риторику, пытаясь изобразить это своего рода «вмешательством во внутренние дела». Это полная чушь, потому что мы просто пытаемся защитить право белорусских граждан на основные права человека, которые есть у нас в Европе. Лукашенко пытается скрыть свою геополитическую измену.

Как мы знаем, он так сильно зависит от путинского режима, который его финансово поддерживает с очень четкой целью — поглощения Беларуси. Вы можете назвать это по-другому, Лукашенко называет это союзом с Россией, но в Литве мы называем это очень четко. Даже на пленарном заседании Сейма мы назвали это аннексией страны. Лукашенко продает суверенитет Беларуси с очень простой целью – сохранить свой собственный режим любой ценой, даже ценой независимости своей страны.

В августе в нашем парламенте мы сказали, что этот режим утратил свою легитимность, поэтому любой международный шаг, предпринятый этим режимом, чтобы отдать свой суверенитет России, никогда не будет признан в Литве, в Европейском союзе или в Соединенных Штатах. Об этом также четко говорится в недавней резолюции США по Беларуси.

У нас есть похожий кейс: Америка не признавала балтийскую оккупацию, совершенную Советским Союзом. Мы знаем, что эта политика эффективна, даже если для ее реализации требуются десятилетия. Но это не значит, что мы вмешиваемся во внутренние дела Беларуси, потому что считаем, что Лукашенко не имеет легитимности. Он не избранный лидер, он отменил все демократические элементы в своем собственном обществе, и мы просто пытаемся защитить право выбора Беларуси, не более того. Какой геополитический выбор они сделают — это будет выбор самих белорусов.

– В разговоре с вами мы затрагивали принципиальность позиции Литвы в белорусском вопросе, но еще больше поражает то, как откликается боль простых белорусов в сердцах простых литовцев. Невозможно было смотреть без слез на «Балтийский путь» от Вильнюса до границы с Беларусью, в котором стояли тысячи литовцев. Как вы объясните этот феномен?

– Прежде всего, я думаю, что мы не делаем достаточно. Мы должны сделать гораздо больше. До тех пор, пока у нас не будет достигнута наша общая, совместная цель, пока в Беларуси не пройдут выборы, на которых белорусы будут иметь право свободно выбирать. Это означает, что усилия не на 100% успешны, поэтому нам придется делать гораздо больше: оказывать помощь жертвам режима, тем людям, которые смело выступают против, которые теряют работу, их убивают или подвергают пыткам. Мы должны предоставить всю необходимую помощь: от юридической до финансовой, моральной, политической.

Нам все еще создавать коалицию на самом высоком политическом уровне, потому что мы знаем, что имеем дело не Лукашенко, а с режимом Путина, пытающимся наказать другую нацию только из-за своих имперских амбиций.

Для этого мы будем усердно работать на самом высоком политическом уровне, пытаясь объединить лучшую энергию: новую администрацию в Вашингтоне, мощную немецкую коалицию во главе с Меркель в Берлине. Мы будем действовать с Брюсселем, Францией, Португалией, которая будет председательствовать в Евросоюзе. Со всеми лидерами, включая Великобританию, мы попытаемся создать коалицию, которая будет очень четко и откровенно говорить с господином Путиным, что вы должны прекратить это делать. Вы много сделали со своей нацией, вы оккупировали и убили много людей в Грузии и Украине, и вы продолжаете делать это в Беларуси. Это не ваша территория. Это территория суверенной нации, и, пожалуйста, пусть люди проводят свободные и демократические выборы в рамках ОБСЕ, членом которой вы также являетесь.

Почему это символически связано с нашими историческими событиями? Потому что, как я уже сказал, мы живем в одном регионе. Некоторые люди говорят, что у нас одна кровь и история. Мы все страдали от этих режимов, поэтому со времен Калиновского или со времен Костюшко, мы очень хорошо знали, что сами никогда не сможем защитить свободу на нашей собственной территории. Если наши братья и сестры попали в беду — мы должны помочь им защитить свое человеческое достоинство и свободу.

По этой причине я лично создал международную «Конференцию Калиновского», которая состоялась в августе. Следующая конференция состоится в парламенте Литвы, в день, когда Калиновского повесили всего в 500 метрах от офиса, где я сейчас нахожусь.

22 марта я проведу еще одну конференцию, на которой я постараюсь собрать лучшие умы в Беларуси и политических тяжеловесов из различных западных столиц, попытаюсь задать простой вопрос: мы многое сделали, но каков план? Каков план окончательной реализации главной цели белорусской нации — свободных и справедливых выборов. Без нашего политического, экономического, правового, финансового и любого другого участия и солидарности, белорусы не сделают этого в одиночку.

Мы должны быть с вами так, как мир поддерживал борьбу балтийских государств за свободу, наш «Балтийский путь» и нашу борьбу.

Я упомянул события 13 января. Мне было 20 лет, когда я видел, как русские танки убивают моих друзей, но я помню тогда делегацию Конгресса США в Вильнюсе. И я знаю, что после этого события влиятельные американские конгрессмены поговорили с Бушем-старшим и другими лидерами, заявив, что «хватит», они были мирными демонстрантами, пели литовские песни и размахивали флагами, их убили за это.

В 1991 году мир начал признавать нашу борьбу. В 1993 году, уже в Копенгагене, в Европейском совете, мы получили перспективу членства, в 1994 году мы получили соглашение о свободной торговле с Европейским союзом — то, что в случае Беларуси сделано не полностью. Из-за действий Лукашенко и Путина Беларусь – это своего рода советский зоопарк. У белорусов нет даже элементов этой европейской открытости.

В нашей правительственной программе мы четко говорим, что наша цель — это не только свободные и демократические выборы, мы будем бороться за то, чтобы открыть для Беларуси все четыре свободы, существующие в ЕС: свободу передвижения, товаров, услуг и капитала. Это наша мечта.

Мы хотим иметь соседей, с которыми мы торгуем, ведем бизнес, вместе создаем Европу. Нам не нужны соседи, которые оккупированы режимом Лукашенко и режимом Путина, которые не только убивают белорусов, но и угрожают нам, соседям, которые веками жили вместе. Сегодня ядерное и другое оружие угрожает нашему существованию. Так не должно быть и белорусский народ был народом, который больше всего пострадал от всех войн вместе взятых.

Я не понимаю, как до сих пор у вас есть незаконные правители, которые воруют будущее своей нации.

Как говорил мне мой бывший министр иностранных дел Пятрас Вайтекунас, когда я представлял Литву в Брюсселе: «Не забывай, что мы говорим здесь от имени десятков миллионов европейцев, которые хотят жить, как мы». Так что, конечно, мы постараемся отстоять права белорусов.

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