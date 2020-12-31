Die Tageszeitung: Своей настойчивостью белорусы удивили в этом году всех 31.12.2020, 15:27

Фото: Владимир Цвирко

С этого года часы в нашей стране действительно идут по-другому.

"На протяжении нескольких месяцев белорусы протестуют против Лукашенко и за перезагрузку в стране. Своей настойчивостью они удивили всех - в том числе и самих себя", - пишет немецкое издание Die Tageszeitung (перевод — inopressa.ru).

"Они восстали и уже сегодня вошли в историю. "Я влюбилась в свой народ", - сказала летом Светлана Алексиевич, белорусский лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года. Лукашенко это чувство не разделяет. Наблюдая за своими согражданами, он становится красным, точнее красно-белым, и в этом заключается проблема. Эти цвета - увековеченные на государственном флаге основанной в 1918 году первой независимой Белорусской Народной Республики - стали символом протеста против давнего правителя", - отмечает журналистка Барбара Эртель.

Белорусы протестуют против Лукашенко уже более четырех месяцев. "И воспринимают это с юмором: "Перед выборами в США звонит Лукашенко президент Дональд Трамп и просит одолжить ему Лидию Ермошину (председательницу ЦИК Беларуси). Лукашенко соглашается. Через некоторое время снова звонит Трамп. Он плачет и просит Лукашенко забрать Ермошину. Минский правитель спрашивает: "Ну что, выбрали они тебя?". "Выбрали - тебя!", - отвечает Трамп".

"К сожалению, Лукашенко подобные анекдоты не воспринимает. На протесты режим отвечает насилием", - указывает издание.

"Однако люди больше не позволяют себя запугать. Оппозиционное движение укрепляется, что, вероятно, удивляет и самих белорусов. В нем участвуют представители многих профессиональных и возрастных групп, причем не только в столице Минске: это школьники, студенты, деятели искусства, врачи, IT-специалисты, рабочие и пенсионеры", - говорится в статье.

"Как минимум такими же разнообразными и креативными являются формы протеста. Уже давно для того, чтобы показать свое лицо и позицию, нужна не только улица. Завоевание общественного пространства происходит во дворах панельных домов времен реального социализма. (...) Вместо демонтированных флагов на балконах на веревках для белья развеваются полотенца белого и красного цветов".

Соседская помощь приобрела в Беларуси новое значение, отмечает журналистка. "А именно, когда люди открывают двери незнакомцам, пытающимся убежать от своих преследователей, и так спасают их от насилия или худшего".

"Кстати, в Беларуси новый год наступит не в 0:00 1 января, а в 23:34 31 декабря, шутят белорусы. 23.34 - это номер статьи закона, предусматривающей наказания за нарушение общественного порядка или проведение массовых мероприятий".

"Однако в каждой шутке есть доля правды: с этого года часы в Беларуси действительно идут по-другому. И это сохранится независимо от того, чем закончится противостояние с режимом Лукашенко", - заключает Die Tageszeitung.

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