Польские спецслужбы заметили рост дезинформационной активности РФ 2 31.12.2020, 15:40

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Часть пропагандистских операций поддерживалась хакерскими атаками.

В завершающемся году выросла дезинформационная и пропагандистская активность России на польском направлении. В этом контексте использовались как традиционные нарративы, так и новые, связанные с пандемией и выборами в Беларуси.

Об этом заявил представитель министра-координатора по вопросам спецслужб Польши Станислав Жарин в комментарии РАР, сообщает Dziennik Gazeta Prawna.

«Усилились действия России, которая уже много лет осуществляет системные агрессивные информационные атаки против Польши. Российские нарративы, направленные против нашей страны, распространялись институтами и государственными субъектами, в том числе чиновниками высокого уровня и СМИ, которые находятся под контролем Кремля действуют в его интересах», — отметил Жарин.

По его словам, пропагандистские материалы публиковались на многих языках: русском, английском, польском и др. Часть этих операций поддерживалась хакерскими атаками, пропагандирующими тезисы Кремля.

Представитель министра-координатора по вопросам спецслужб подчеркнул, что Польша на протяжении многих лет является одной из главных целей информационных атак России.

«Типовые действия Кремля против интересов Польши включают: неуважение Польши на международной арене, ослабление отношений Польши с соседями, дестабилизацию военного сотрудничества в рамках НАТО, усиление напряженности между Польшей и США, атаку на энергетическую политику, попытки подорвать авторитет польской армии, указания на то, что Польша пропитана «русофобией», представление Польши как страны, которая является причиной кризиса в отношениях между Западом и Россией «, — заявил Жарин.

По его словам, в этом году российская пропаганда использовала не только типичные для себя нарративы, но и тему пандемии, в частности для того, чтобы попытаться выйти из международной изоляции. Кремль убеждал, что в свете пандемии и для преодоления кризиса Запад должен тесно сотрудничать с Россией на «нормальных» началах.

«Москва давила на Запад, чтобы он отказался от политики санкций. Информационная деятельность во время COVID-19 использовалась для того, чтобы заставить Запад признать оккупацию Крыма и в интересах осуществляемых российской стороной боевых действий на Востоке Украины», — заявил Жарин.

Информационные действия РФ направлялись также против союзнического сотрудничества, в частности в контексте присутствия войск США в Польше. Наблюдалась значительная пропагандистско-информационная активность Москвы в связи с проведением в Польше военных учений Defender Europe 2020. Россия пыталась представить эти маневры как подготовку к вооруженной интервенции в Калининградской области РФ или Беларуси, демонстрацию агрессивных действий НАТО и США и якобы передачу управления над Польшей в руки США. В то же время присутствие союзнических войск НАТО в Польше представлялось как один из поводов для модернизации российской армии.

Как отметил Жарин, в этом году российская пропаганда использовала также аргумент COVID-19, чтобы дестабилизировать военное сотрудничество Польши и США. К примеру, публиковались материалы о том, что совместные военные учения были причиной повышенной эпидемической угрозы как для военнослужащих, так и местных жителей.

В 2020 году Москва также пыталась фальсифицировать исторические события, чтобы «отбелить» свое прошлое, поддерживая тезисы о положительной роли СССР. По этому поводу российская пропаганда активно использовала 75-летие освобождения концлагеря в Освенциме и окончания Второй мировой войны.

«В российских нарративах власть и общество довоенной Польши обвинялись в антисемитизме и коллаборационизме, а также отсутствии благодарности Москве за «освобождение» из-под немецкой оккупации», — констатировал представитель министра-координатора по вопросам спецслужб Польши.

В контексте исторических манипуляций Россия возлагала вину на Польшу за начало Второй мировой войны, обвиняла в неуважении к могилам советских солдат, а также неоправданной враждебности к России, которая походит от исторических предубеждений.

Как заметил Жарин, новым явлением, которое наблюдалось в этом году, была информационная операция, направленная на ухудшение имиджа Польши в глазах белорусского общества. Он подчеркнул: как из Москвы, так и из Минска звучали нарративы о том, что Варшава якобы пытается управлять общественными настроениями в Беларуси и даже ждет благоприятного момента, чтобы использовать уличные протесты для захвата части территории Беларуси. Российская и белорусская пропаганда подчеркивали, что Польша представляет угрозу для Беларуси.

Представитель польских спецслужб также отметил, что в этом году наблюдалась повышенная активность противников прививок и внедрения технологии 5G. Они активно использовали тему пандемии коронавируса.

Как сообщала группа ИС, польское правительство считает статью Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» о Второй мировой войне частью последовательной информационной войны против Запада и манипуляцией историей.

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