Вирусологи делают ставку на увлажнители воздуха в борьбе с коронавирусом 2 31.12.2020, 15:55

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Исследование американских ученых.

Американские ученые из Политехнического университета Виргинии установили: снизить риск передачи коронавируса в помещении помогает использование увлажнителей воздуха. Рекомендуется поддерживать уровень влажности на уровне выше 40%, но ниже 60% в зимние месяцы, пишет healthinfo.ua.

Было доказано: в этих условиях вирус не выживает, а защитная система организма, в том числе слизистая оболочка органов дыхания, работает лучше, чем в условиях сухого воздуха. Такие выводы были сделаны по итогу серии экспериментов - ученые проверяли вероятность передачи вируса воздушным путем. Оказалось, в локациях с сухим воздухом вероятность больше, чем в локациях с более влажным воздухом.

Ученые объясняют это так: вирусные частицы при низкой влажности остаются в воздухе и сохраняют способность к последующему заражению. Во влажном воздухе липидная оболочка коронавируса быстрее разрушается, что инактивирует патоген. Однако в случае излишней влажности воздуха повышается риск роста плесени, грозящей астмой и аллергиями. Также было установлено, что более высокие температуры могут препятствовать распространению коронавируса через поверхности.

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