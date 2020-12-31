Новый год в цветах революции: как белорусы встречают праздник 31.12.2020, 16:08

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Сочетание белого, красного и белого вошло в нашу жизнь навсегда.

Белорусские власти продолжают выписывать штрафы и аресты за бело-красно-белые флаги на балконах, приравнивая их вывешивание к проведению несанкционированного пикета. В ответ на это многие стали проявлять свою гражданскую позицию при помощи… снежинок и другого новогоднего декора в главных цветах протеста. DW поговорила с жителями Минска и других городов о том, как они создают в своих домах праздник в протестном стиле.

«Хочу, чтобы год был в цветах флага, который мы выстрадали»

Минчанка Светлана украсила квартиру в бело-красно-белых цветах, потому что уверена: как год встретишь, так его и проведешь. «Я хочу, чтобы следующий год у меня был под цветами того флага, который я считаю для своей страны настоящим. Мы все выстрадали этот флаг и имеем на него право. Власти запрещают вешать флаги на лоджиях и балконах, но жить в моем доме так, как я хочу, мне пока никто не может запретить».

Женщина признается, что к праздникам готовилась давно и даже докупила красные елочные игрушки. Она решила изобразить на окнах достопримечательности Минска - Красный костел и Троицкое предместье, вокруг которых летают снежинки и ангелы.

Светлана рассказывает, что после событий 9 августа ушла с государственной службы и не жалеет об этом. Женщина участвовала в митингах и поддерживала других участников протестов, которым нужна была помощь. «Сейчас протесты сократились, но это не значит, что мы изменили свое отношение. Мы копим силы и думаем, что будем делать дальше. Никакая реакция государства не заставит нас вернуться в прежнее состояние, полюбить эту власть и жить, как раньше», - подчеркивает она.

Снежинки и цитата белорусского классика

«Раньше многие ассоциировали бело-красно-белый флаг с ультранациональной оппозицией, но теперь люди готовы за этот флаг сознательно идти «на сутки», получать штрафы», - говорит Надежда.

Белый и красный всегда присутствовали в ее новогоднем декоре. «А в этом году хотелось заявить о своей позиции. Флаги снимают, но придраться к бумажным снежинкам, думаю, будет сложнее. К тому же, это очень поднимает настроение единомышленникам. Знаю по себе - приятно поднять глаза и увидеть такое окно», - отмечает она.

Еще в августе, вдохновленная смелостью протестующих, Надежда написала на стене цитату из стихотворения белорусского классика Янки Купалы, которое переводится так: «Не погаснут звезды в небе, пока небо будет. Не погибнет край отнятый, пока будут люди». Девушка говорит, что в рождественскую ночь (с 24 на 25 декабря) оставила место за праздничным столом для друзей, которые находятся в заключении и не могут встретить праздники с близкими.

Посвящение «невесте» белорусского протеста

Наталья, жительница небольшого белорусского города, центральную композицию на своем окне посвятила Инне Зайцевой - минчанке, которая выходила на протесты в бело-красно-белом свадебном платье. Недавно мужа Зайцевой задержали, и она с детьми была вынуждена срочно уехать из Беларуси, опасаясь преследований.

«Я не знакома с Инной, но следила за ее выходами на протестные акции. Сейчас «белорусская невеста» уехала в Украину, я очень за нее переживаю, потому что у меня тоже семья, маленький ребенок. Могу представить, как это страшно и сложно», - объясняет Наталья. По ее словам, в ее городе с бело-красно-белыми флагами все очень строго, поэтому заявить о своей гражданской позиции помогает творчество: «У нас маленький город, здесь люди боятся выступать открыто, потому что активистов быстро вычисляют. Моего мужа задержали на глазах у ребенка, когда мы хотели положить на площади цветы в память о погибшем Романе Бондаренко. К счастью, обошлось просто беседой».

«Следующий год должен быть переломным»

«Белый и красный цвет со мной всегда, мне нравится это сочетание, в том числе и в новогодних украшениях», - рассказывает жительница одного из протестных районов Минска Нелли. Теперь ее соседей радуют окна ее квартиры, украшенные в цветах исторического флага.

Женщина признается, что в протестах участвует более 20 лет, но такого единства и солидарности в Беларуси, как в последние полгода, прежде не было: «Раньше тоже были протесты, задержания, многим друзьям из-за преследований пришлось уехать за границу. Но такого, как сейчас, не было. Беларусь объединилась».

В августе Нелли со старшей дочерью были волонтерами возле ЦИП на Окрестина и помогали тем, кто выходил из изолятора: «Там я увидела огромное количество интеллигентных, умных, образованных людей, которые не ожесточились даже после всех этих жутких репрессий. В том числе, было много молодежи». По ее словам, окружающие ее люди поняли, что должны отстаивать свою позицию и их большинство. «Следующий год должен быть переломным, я верю в лучшее и в нашу победу», - подчеркивает она.

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