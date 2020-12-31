«Дети всю прогулку посыпали песком дорожку» 3 31.12.2020, 16:29

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Белорусы продолжают жаловаться на гололед.

В понедельник, 28 декабря, в Минске (и в регионах) было очень скользко, потому что весь день шел «ледяной дождь». «Сегодня тоже скользко!» — сообщали tut.by минчане 30 декабря. Заодно люди жалуются на то, что во многих дворах не видно никакой антигололедной обработки дорожек. Ниже — несколько фото скользких улиц столицы, а еще объяснение, почему на проезжей части реагенты со льдом справляются быстрей.

Скользко в столице (и не только) уже не первый день. Только за прошедшие сутки медики зафиксировали в Беларуси 917 гололедных и холодовых травм. Больше всего пострадавших — в столице: 282 обращения с травмами, среди них 12 — у детей. А всего за декабрь от подобных травм в Минске пострадали 1223 человека.

Жалоб на гололед на проезжей части в редакцию почти не присылают, а вот о том, что скользко на тротуарах — особенно во дворах, — пишут активно.

Вот какая ситуация была сегодня на некоторых улицах Минска. Добавим, что жаловались на гололед также и читатели из регионов: из Жодино, Бобруйска, Заславля, Витебска, Могилева.

Минчанка Мария грустно шутит, что с проблемой гололедицы во дворах лучше всех справляются травматологи. Ее угораздило сломать ногу сегодня, девушка поскользнулась во дворе в переулке Корженевского.

— Дороги посыпаны не были. Упала я на выходе из двора через арку. Результат — встреча Нового года в гипсе.

Минчане сообщают о скользких тротуарах и дорожках в Серебрянке, Сухарево, Каменной Горке, Курасовщине, Лошице, а также в центре — на Романовской Слободе.

— На Сурганова, Беды, Некрасова в точках, которые не посыпали песком, — очень скользко. Иду очень медленно, утюжком. Половина дороги по маршруту моего движения посыпана, половина — нет. Завтра поищу антискользящие накладки для обуви — не знаю, помогут ли, — пишет еще один минчанин.

Другие жители столицы делятся приемами, как победить гололед своими силами. В арсенале (кроме звонков в контакт-центр ЖКХ) — противоскользящая съемная подошва и даже наждачная лента, приклеенная к обуви.

Так выглядит противоскользящая подошва, которую можно надеть на любую обувь, кроме той, что на высоком каблуке. Таким способом помощи самому себе в гололед на скользких улицах делится один из читателей

Есть и другие методы:

— Сегодня ходили на прогулку с детьми, было очень скользко. Мы набрали пакет песка, детям дали лопатки — и они всю прогулку посыпали дорожки, — рассказывает читатель, который живет на улице Малинина.

Жалобы на гололед от жителей столицы идут как из дворов, которые обслуживают ЖЭУ, так и из кварталов, которые работают с товариществами собственников. То, что многие улицы очень скользкие, — вина нетривиальной погоды, или дело все-таки в недоработке коммунальных организаций? По имеющейся у нас информации на вечер 30 декабря мы не можем объективно ответить на этот вопрос.

К сожалению, в Минском городском жилищном хозяйстве комментариев по скользким дворам мы пока не получили. Но на прошлой неделе замгендиректора МГЖХ Анастасия Воробьева рассказывала агентству «Минск-Новости»: если нужно посыпать противогололедными реагентами пешеходные связи, рабочий день дворников продляется. А в зимние праздники эти люди и вовсе будут работать без выходных.

Почему на проезжей части не так скользко, как во дворах?

Напомним, вот такими скользкими тротуары в Минске были в понедельник, 28 декабря.

Даже в гололед проезжая часть кажется менее скользкой, чем тротуары вдоль нее и тем более дорожки во дворах. В «Горремавтодоре Мингорисполкома», где отвечают за обработку проезжей части и тротуаров вдоль дорог (не всех), это могут объяснить так:

— На проезжей части — там движение, в такой обстановке лучше идет реакция (антигололедных реагентов. — Прим.). А на тротуарах смесь начинает «разъедать» лед, но если сверху сразу падает вода, то все снова замерзает, коркой.

На 31 декабря в Минске синоптики передают кратковременные осадки: дождь, мокрый снег. Местами туман, на отдельных участках гололедица. Температура воздуха при этом +2…4 °C. А значит, погода будет похожей.

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