«Гродно Азот»: Этот год научил нас одному из самых важных качеств - солидарности 31.12.2020, 16:45

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Архивное фото ТАСС

Работники одного из крупнейших предприятий подвели итоги уходящего года.

Телеграм-канал «Гродно Азот» подвел итоги 2020-го и поздравил белорусов с наступающим Новым годом. Текст прислали сайту Charter97.org:

- Этот год был чересчур тяжелым для всех нас - «молчаливый ковид», рост цен и, конечно же, выборы! Жизнь многих изменилась навсегда и белорусы, в частности, азотовцы, для себя решили: «Так больше жить нельзя!». Этот год научил нас одному из самых важных качеств — солидарности.

Непростым путем мы усвоили для себя важные уроки, научились состраданию, разговаривать с людьми и открыто выражать свою точку зрения. А сколько новых знакомых и верных друзей появилось у нас! Ведь одна общая проблема способна объединить разных людей. Несмотря на трудности, мы еще дышим, а значит крысе с каждой минутой дышать всё тяжелее.

Мы помним шествия наших огромных колонн, выходящих с завода! Наши встречи под заводоуправлением и ложь руководства, а также администрации города.

Помним, как напуганный город объединился, когда увидел азотовцев. Как требовали выпустить людей, попавших на Гая, 4. Мы помним и мы не простим.

В Новом 2021 году мы хотим от всей души пожелать силы духа, потому как борьба за нашу свободу еще не закончилась. Семейного тепла, ведь ценность близких людей так важна в столь трудный час. Верных друзей рядом, на которых всегда можно опереться.

И самое главное - нашей общей, неотвратимой победы!

Каждый истинный белорус уже загадал желание и мы надеемся, что очень скоро, мы откроем наше, заранее купленное, шампанское по поводу того, что оно сбудется!

Азотовцы, на вас смотрит вся Беларусь! Вам не стыдно будет перед детьми, когда они спросят про забастовки 2020 года.

С Новым годом! Жыве Беларусь!

фото: Радио Свободы

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