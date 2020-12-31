Звоночки пошли: что будет со стройками попавшего под санкции Dana Holdings? Наталья Литовская, «Белсат»

31.12.2020, 17:06

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Потенциальным покупателям нужно быть очень бдительными.

Перед Новым годом самый крупный застройщик страны – Dana Holdings – заявил, что сворачивает деятельность двух предприятий холдинга – «Эмирэйтс Блю Скай» (экс-«Зомекс») и «Дубай Вотер Фронт» (экс-«Белинтероба»). Чтобы понять, что происходит и чего ждать дольщикам ее проектов, стоит разобрать, что такое – Дана Холдингз.

Что построила Дана

О Dana Holdings заговорили в 2009-м. В СМИ активно крутилась реклама его первых проектов. Панельку с громким именем «Моцарт» сдали бодро, несколько домов «Вивальди» – очередями и не без скандалов, как и ЖК «Чайковский».

Dana Holdings позиционировала себя как «застройщик с мировым именем», но уже на примере первых ее домов можно было понять, что строит она под рекламой «элитности» в хороших локациях самое дешевое жилье и уплотняет проекты так, как никому до этого не позволялось.

Почему «Дане» дают хорошие земли, которые вполне могли бы застроить белорусские компании? Ключевые владельцы Даны – сербские бизнесмены братья Каричи смогли о чем-то лично договориться с Александром Лукашенко. Это стало окончательно понятно, когда «Зомекс Инвестмент» (входит в группу компаний Dana Holdings) по поручению президента получил земли у Национальной библиотеки.

Минчане до сих пор смеются, сравнивая, что обещали построить в «Маяке Минска» и что вышло. Обещали канал с гондольерами, закрученные жилые высотки (от 21 до 40 этажей) и 78-этажный небоскреб. Жилье тут покупали как элитное, что построили в итоге – видим. В этом году, как рапортовала Дана, строительство «Маяка Минска» завершено досрочно.

Параллельно «Маяку» «Дана» последние несколько лет возводила гигантский ЖК «Парк Челюскинцев». Обещали два дома – «Парк Челюскинцев» в кольце детской железной дороги и элитный «Vogue» подальше. Потом проект разросся. Сейчас видим, что у Даны снова вместо элитного жилья в центре Минска выходит высокоплотное многоэтажное гетто.

Холдингу позволили застроить и драгоценный участок на Октябрьской площади – теперь там стоит БЦ «Капитал».

Ну и самый эпичный проект, который с 2015-го реализует «Дана Астра» – огромный микрорайон «Минск-Мир». Тут тоже обещали небоскребы международного финансового центра, моллы, парк и т.д. Ну и 2 миллиона квадратных метров жилья, читай, более 33 тысяч квартир в полутора сотнях многоэтажек. Впрочем, строят, и тут ничего нового, – высокоплотное многоэтажное жилье. И если лет шесть назад уплотнения в проектах хоть как-то аргументировали, то сейчас отдельным указом компании разрешено не соблюдать нормативы ни по плотности застройки, ни по обеспечению ее машино-местами.

На каких условиях Александр Лукашенко выделил Каричам участок под «инвестпроект», неизвестно, но известно другое – снос, все коммуникации и инфраструктуру оплачивает бюджет города – то есть минчане своими налогами. «Дана» нанимает местных подрядчиков и строит максимально дешевые коробки – за счет дольщиков. Прибыль с каждого метра в большинстве домов – выше 100%.

Как устойчивость «Даны» подорвали выборы

Похоже, Каричи не слишком внимательно следили за ситуацией в стране. В октябре государственные СМИ рассказали про очередной их, совместный с арабским бизнесом, гигантский проект – «Северный берег».

10 квадратных километров между Цнянским водохранилищем и водохранилищем Дрозды Александр Лукашенко позволил осваивать компании «Эмирейтс Блю Скай» (переименованная «Зомекс Инвестмент»), которая входит в «Дана Холдингз». Тут должны были, по официальным заявлениям, появиться Национальный выставочный комплекс, международный центр торговли, офисные здания, айти-университет и, естественно, жилье. На него планировалось отдать 90% выделенной территории.

Даже символический камень в чистом поле заложили. И так же символично камень исчез.

Похоже, до Каричей стало доходить, что положение Александра Лукашенко нестабильно, а без него бизнес, к которому привыкла Дана, невозможен.

В середине октября компания приостановила строительство 8 домов в комплексе «Минск-Мир», и перенесла сроки сдачи 11 многоэтажек. Остановку объяснили изменением проекта. Пошли слухи, что братья Каричи, построившие себе закрытый частный квартал у Цнянского водохранилища и поставившие там памятник сербскому бизнесмену Сретену Каричу (одному из основателей бизнес-империи BK Group, в состав которой входит компания Dana Holdings), покинули Беларусь.

Впрочем, основное место жительства братьев – Россия, и формулировка «покинули» притянута за уши – наверняка у них нет, в отличие от массы белорусов, проблем с пересечением границы.

Но слухи о том, что не все ладно, подтвердила сама «Дана» в новогоднем обращении: «Компании «Эмирэйтс Блю Скай» («Зомекс») и «Дубай Вотер Фронт» («Белинтероба») завершают свою деятельность в Беларуси по строительству и привлечению инвестиций».

Санкции виноваты?

«Дана Астра» (Dana Holdings) попала под недавний европейский пакет санкций с формулировкой « Владельцы Dana Holdings/Dana Astra поддерживают близкие отношения с Александром Лукашенко. Лилия Лукашенко, невестка президента, занимает высокую должность в компании. Таким образом, Dana Holdings /Dana Astra извлекает выгоду, поддерживая режим Лукашенко», – говорится в решении еврочиновников.

Санкции предполагают – с «Дана Холдингз» европейский бизнес работать не будет. Но на территории Беларуси компания может обходится и без контакта с европейцами. Стройматериалы нынче – белорусские или российские, единственная загвоздка – лифты, но и их можно закупить по цепочке. Дане не привыкать – у нее уже был скандал с лифтами в домах «Маяка Минска», когда жильцы обнаружили, что некоторые выглядят, мягко говоря, не новыми.

Очевидно, что дело не в санкциях. Самая вероятная версия: братья Каричи оценили перспективы и сворачивают бизнес в Беларуси.

Что будет с «Маяком Минска» и «Парком Челюскинцев»?

Официально «Маяк Минска» сдан. «Парк Челюскинцев» должны достроить в 2021-м. Ликвидация компаний, которые являлись заказчиками объектов, создаст проблемы в части выполнения гарантийных обязательств.

Realt.by задал вопросы о гарантиях и получил от «Даны» ответ: «Компания «Дана Холдингс» не прекращает свою работу в Беларуси, и соответственно все гарантии для клиентов остаются такими же, как и были раньше».

Журналист поинтересовалась, с кем будет подписан договор при покупке квартиры в комплексе «Парк Челюскинцев»? Ответили, что договор будет заключаться с компанией «Эмирэйтс Блю Скай» (той, что вскоре прекратит свою деятельность в Беларуси), а обслуживать комплекс в дальнейшем будет организация «Дубай Проперти». Возможно, именно управляющей компании и будет передано исполнение всех обязательств по гарантиям.

В худшем случае, если «Дана» окончательно свернет свое присутствие в стране, все заботы о построенном и исправление «косяков» лягут на плечи собственников и государственную систему ЖКХ.

Что ждет «Минск Мир»?

Несколько домов «Минск Мира» полностью проданы, десятки построенных и строящихся – частично проданы, полностью сдан только один из 30 кварталов (если судить по карте, которую сейчас показывает «Дана»).

«Дана» первой предложила гражданам, которые не могут подтвердить свои доходы, десятилетнюю рассрочку. В евро. Реклама уверяла, «нужен только паспорт» и 30% стоимости квартиры, «ежемесячные выплаты по рассрочке сопоставимы с ценой аренды квартиры».

В офисе «Даны» в апреле 2019-го стояли очереди из желающих подписаться под договором рассрочки. Квадратный метр в однушках и двушках стоил тогда, на минуточку, 1330-1460 евро (1490-1640 долларов).

30% стоимости, которые полагалось внести сразу, практически покрывали себестоимость строительства квадратного метра. И жить подписавшим договоры приходится все-таки не в своей квартире, а в квартире «Даны» по договору найма. Пока не выплатят все до евроцента. Но это уже вне рекламных посылов.

Сколько сотен (а то и тысяч) финансово малограмотных белорусов повелось с апреля 2019-го на рекламную компанию, – коммерческая тайна холдинга.

Но рассрочка есть и сейчас, правда, но 100 месяцев и цены заметно ниже.

Само существование рассрочки как бы намекает: «Дана» не собирается в ближайшее время бросать «Минск Мир». Как бросить дойную корову? Люди, подписавшиеся под рассрочкой, платят ежемесячно, денежный поток стабилен. Да, сейчас сложнее с продажами, прибыль в строящихся домах уже меньше 100%, перспективы все туманней, но это все равно еще не плохой бизнес. Пока. Угроза лишиться преференций с каждым месяцем растет. Любая другая власть не поймет, как это – забирать деньги у налогоплательщиков и дарить коммерческому застройщику в виде сетей, коммуникаций, инфраструктуры. А значит, «Дана Холдингз» вынуждена будет думать, как аккуратно выводить денежные потоки.

Первый шаг – не начинать строить дома за свой счет и перестать вкладывать прибыль в уже начатые коробки – уже сделан.

Второй – попытаться продать максимум метров, получив сразу их себестоимость, по возможности, с прибылью. Акции уже объявлены, метр от 2022 рубля – из их числа.

Третий шаг – предложить тем, кто подписал договоры рассрочки, существенную скидку за досрочное погашение. А новых завлекать в рассрочку с предоплатой выше себестоимости. Потому что важно сейчас получить живые деньги: если придется срочно свернутся, не получишь и этого.

Но «свернутся» – это уже политическое решение, примут ли его Каричи, или решат ужаться в прибыли и выполнить хотя бы часть взятых на себя обязательств по строительству жилья, увидим. Правда, не в ближайшие месяцы, вероятнее всего в 2022-м.

Ну, а потенциальным покупателям придется быть очень бдительными. Впрочем, в «Минск Мире» есть безрисковые варианты – уже сданные и введенные в эксплуатацию дома. Если очень хочется жить именно там, лучше рассматривать варианты квартир именно в них.

Наталья Литовская, «Белсат»

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