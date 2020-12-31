Венгрия отказалась от закупок российской вакцины от COVID-19 31.12.2020, 17:47

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Фото: radiokp.ru

Будапешт намерен приобретать препарат либо через механизм закупок ЕС, либо напрямую из Китая.

Венгрия не будет покупать у России вакцину от коронавирусной инфекции из-за «недостаточных мощностей производства», сообщает Reuters со ссылкой на главу администрации премьер-министра страны Виктора Орбана.

Будапешт намерен приобретать препарат либо через механизм закупок Европейского союза, либо напрямую из Китая.

28 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в страну прибыла партия из 6 тыс. доз российской вакцины.

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