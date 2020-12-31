Moderna опубликовала результаты испытаний вакцины от COVID-19
- 31.12.2020, 19:17
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В США одобрили для использования на территории страны эту вакцину в декабре.
Американская компания Moderna опубликовала результаты испытаний вакцины от COVID-19, они показали эффективность 94,1%. Об этом сообщил Medical Xpress.
Среди более 30 тыс. участников испытаний, которые получали вакцину или плацебо, у 11 из группы вакцинированных развились симптомы COVID-19. Они появились у 185 участников, получивших плацебо. Случаи тяжелого течения коронавирусной инфекции наблюдались только у участников, получавших плацебо, отметили в сообщении.
"Важно, что данные испытаний показали защиту от тяжелых форм, указав на то, что вакцина может оказать влияние на предотвращение госпитализаций и смертей, по крайней мере, в первые несколько месяцев после вакцинации", – отметил Линдси Баден, доктор медицинских наук, специалист по инфекционным заболеваниям Brigham and Women's Hospital, где проводилось тестирование.
18 декабря Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило для использования на территории страны вакцину компании Moderna от коронавируса. Ранее разрешение получил препарат, разработанный американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech.