Как встретить новогоднее утро со здоровой головой?4
- 31.12.2020, 19:21
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Шесть лайфхаков.
Атмосфера праздника, радость, веселье – их можно не заметить, если перебрать с алкоголем. Чтобы утро нового года было добрым, придерживайтесь нехитрых правил, пишет yellmed.ru.
К выбору спиртного на новогодний стол нужно отнестись не менее ответственно, чем к праздничному меню. Учтите: шампанское, прочие напитки с газами опьяняют быстрее, чем крепкий алкоголь.
Считается также, что спиртное светлого цвета организму проще перерабатывать, чем темный алкоголь. Важный момент – определившись с напитком, не меняйте, не смешивайте с другими до конца застолья. Самый лучший вариант – вообще воздержаться от употребления.
Сначала еда, потом остальное
Начинайте праздновать Новый год с плотного перекуса, и лишь потом позвольте себе «пригубить». Позаботьтесь, чтобы на столе были фуршетные закуски, которыми можно перекусывать между основными приемами пищи.
Следите за дозами
На любом празднике придерживайтесь правила «одна маленькая порция в час». Установлено: чтобы печень переработала один бокал горячительного, требуется около 60 минут. Поглядывайте на часы и следите за количеством выпитого.
Пейте воду
Одна причина плохого самочувствия на утро после гуляний – сильное обезвоживание. Чередуйте спиртное со стаканом чистой питьевой водички или безалкогольными коктейлями. В качестве альтернативы подойдут кубики льда, которые можно щедро добавлять в бокалы с алкоголем.
Выспитесь
Если после пробуждения вам нехорошо, заставьте себя поспать еще пару часов – так организм восстановится быстрее.
Правильно начните утро
Проснувшись, выпейте свежевыжатый фруктовый сок, съешьте что-нибудь углеводное, чтобы нормализовать уровень глюкозы в крови.