Жители Горок записали видеопоздравление с Новым годом 31.12.2020, 19:37

1,448

Вместе мы сила, единый кулак против диктатора!

Жители Горок записали видеопоздравление с Новым годом.

«2020 был очень непростым.

2020 - это год объединения и солидарности.

2020 - это год смелых женщин и отважных мужчин.

2020 - это год молодых сердец и перемен.

2020 - это год невинноубиенных и перерождения.

2020 - это последний год режима и первый год новой Беларуси.

Вместе мы сила, единый кулак против диктатора!», - написали телеграм-каналу «Хартия-97» авторы видео.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».