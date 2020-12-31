закрыть
31 декабря 2020, четверг, 21:11
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Жители Горок записали видеопоздравление с Новым годом

  • 31.12.2020, 19:37
  • 1,448
Жители Горок записали видеопоздравление с Новым годом

Вместе мы сила, единый кулак против диктатора!

Жители Горок записали видеопоздравление с Новым годом.

«2020 был очень непростым.

2020 - это год объединения и солидарности.

2020 - это год смелых женщин и отважных мужчин.

2020 - это год молодых сердец и перемен.

2020 - это год невинноубиенных и перерождения.

2020 - это последний год режима и первый год новой Беларуси.

Вместе мы сила, единый кулак против диктатора!», - написали телеграм-каналу «Хартия-97» авторы видео.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В Беларуси происходит революция человечности
В Беларуси происходит революция человечности Сергей Тихановский
Награда для народа
Награда для народа Наталья Радина
Год Зубра
Год Зубра Андрей Санников
Привет, сосед!
Привет, сосед! Ирина Халип