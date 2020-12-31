Великобритания и Испания уладили спор о статусе Гибралтара 1 31.12.2020, 19:47

3,103

фото: bigseventravel.com

Страны достигли предварительного соглашения о правилах после Brexit.

Великобритания и Испания в четверг, 31 декабря, достигли предварительного соглашения о статусе Гибралтара. Об этом заявила испанский министр иностранных дел Аранча Гонсалес Лая. Мадрид ожидает, что договор по этому поводу будет подписан в течение шести месяцев.

#brexit agreement in principle between 🇪🇸🇬🇧 on #gibraltar



Time for hope

A new relation

We tear down barriers 2 build shared prosperity

Firm on principles, commited to citizens pic.twitter.com/qlBbqScYQu — Arancha González (@AranchaGlezLaya) December 31, 2020

На территорию Гибралтара будет распространяться часть договоров, действующих в Европейском Союзе, например Шенгенское соглашение и таможенный режим для перевозки товаров. Это позволит обеспечить бесперебойное передвижение на границе территории с Испанией после выхода Великобритании из ЕС.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон по-прежнему поддерживает суверенитет Гибралтара и стремится смягчить последствия "Брекзита".

Гибралтар вошел в состав Великобритании в 1713 году, после чего Мадрид неоднократно пытался вернуть его. В конце 1960-х годов Испания из-за разногласий закрыла границу с Гибралтаром, а полностью открыла ее в 1985 году, перед своим вступлением в Европейское экономическое сообщество - предшественник ЕС.

В 2002 году 99 процентов гибралтарцев на референдуме отклонили предложение о разделении суверенитета территории между Лондоном и Мадридом. В то же время на референдуме по "Брекзиту" в 2016 году 95,9 процентов жителей Гибралтара проголосовали за то, чтобы остаться в ЕС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».