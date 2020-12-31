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С начала года рубль подешевел к доллару на 22%

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  • 31.12.2020, 20:02
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С начала года рубль подешевел к доллару на 22%

Евро подорожал в уходящем году еще больше.

Белорусский рубль за 2020 год подешевел к доллару на 22,31%: американская валюта прибавила в цене сразу 47 копеек, передает euroradio.fm.

Евро подорожал в уходящем году ещё больше — на 34,03%, то есть больше, чем на 80 копеек.

Прибавил даже российский рубль, который в этом году дешевел в самой России. 100 рублей добавили почти 9 копеек стоимости — это 2,62%.

С такими темпами снижения курса национальной валюты средняя зарплата по Беларуси снова может опуститься ниже, чем заветные "по пятьсот". Например, если пересчитывать по курсу на сегодня в доллары среднюю зарплату в ноябре (о декабрьской данные будут в январе), выйдет $499.

График курса доллара в Беларуси в 2020 году / euroradio.fm
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