С начала года рубль подешевел к доллару на 22%1
- 31.12.2020, 20:02
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Евро подорожал в уходящем году еще больше.
Белорусский рубль за 2020 год подешевел к доллару на 22,31%: американская валюта прибавила в цене сразу 47 копеек, передает euroradio.fm.
Евро подорожал в уходящем году ещё больше — на 34,03%, то есть больше, чем на 80 копеек.
Прибавил даже российский рубль, который в этом году дешевел в самой России. 100 рублей добавили почти 9 копеек стоимости — это 2,62%.
С такими темпами снижения курса национальной валюты средняя зарплата по Беларуси снова может опуститься ниже, чем заветные "по пятьсот". Например, если пересчитывать по курсу на сегодня в доллары среднюю зарплату в ноябре (о декабрьской данные будут в январе), выйдет $499.