Ученые выяснили, как коронавирус влияет на сосуды мозга 31.12.2020, 20:06

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Вирус может попадать в мозг человека.

Нейрофизиологи выяснили, что коронавирусная инфекция часто не проникает в ткани мозга, но способствует ослаблению стенок мелких сосудов внутри него. В результате у пациентов чаще происходят кровотечения и инсульты. Результаты исследования опубликовал New England Journal of Medicine.

«Наши наблюдения показывают, что это происходит из-за воспалительных реакций, которые связаны с проникновением вируса в организм пациентов», — пояснил один из авторов работы, научный сотрудник Национального института неврологических расстройств и инсульта (США) Авиндра Нат.

Коронавирус нового типа (SARS-CoV-2) поражает клетки не только в легких, но и в других органах, например, внутри слизистой оболочки носа, пищевода, сосудов и сердца. Это может объяснять, почему многие заболевшие COVID-19 теряют обоняние, страдают от проблем с органами дыхания, пищеварением, работой кровеносной системы. Кроме того, вирус может попадать в мозг человека и нарушать его работу.

В ходе нового исследования Нат и его коллеги предположили, почему возникают некоторые подобные проблемы. Они детально изучали, как изменилось состояние кровеносной системы мозга у нескольких десятков больных с COVID-19, которые погибли в промежутке между мартом и июлем этого года.

Все эти пациенты умерли очень быстро и неожиданно. Причины их смерти не всегда были связаны с проникновением SARS-CoV-2 в их легкие. Первичный анализ показал, что их гибель была связана с повреждениями мозга, однако как появились эти повреждения, ученые не знают.

Сперва Нат и его коллеги предполагали, что больные умерли из-за того, что коронавирус попал в их нервную систему. Проверяя эту гипотезу, биологи изучили структуру и свойства центров обоняния и ствола мозга — именно туда предположительно SARS-CoV-2 попадает чаще всего.

Снимки МРТ показали, что в обеих областях мозга было множество очагов воспаления и мелких кровотечений. То есть стенки мелких капилляров и других сосудов стали проницаемыми для крови и содержащихся в ней белков. Ученые исследовали срезы этих отделов нервной системе в надежде найти частицы вируса в них и узнать причину гибели клеток сосудов и мозга.

«Мы ожидали увидеть следы повреждений от инфекции и хронического недостатка кислорода. Вместо этого там оказалось множество мелких повреждений нервной ткани, которые обычно возникают после инсультов или воспаления мозга», — пояснил Нат.

Ученые не нашли частиц вируса ни в самом мозге больных, ни в его сосудах. То есть капилляры мозга разрушились не из-за заражения SARS-CoV-2, а из-за очень высокой активности иммунитета, который начал атаковать не только вирус, но и здоровые клетки кровеносных сосудов. В результате в них появились «дыры», только часть которых заполняли тромбы и микроглия (защитная ткань мозга).

Ученые надеются, что наблюдения за здоровьем пациентов, память или интеллектуальные способности, которые ухудшились после коронавирусной инфекции, помогут понять, как долго сохраняются повреждения сосудов мозга и подобрать терапию, которая могла бы помешать их появлению или ликвидировать их.

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