Женщина впервые в истории выступила в роли главного тренера клуба НБА 31.12.2020, 21:03

Бэкки Хэммон

фото: wikipedia.org

Бэкки Хэммон взяла на себя управление «Сан-Антонио Сперс» после удаления наставника команды Грегга Поповича.

Бывшая баскетболистка сборной России Бэкки Хэммон стала первой женщиной, выступившей в роли главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в официальном матче. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ESPN.

Хэммон взяла на себя управление «Сан-Антонио Сперс» во второй четверти матча регулярного чемпионата против «Лос-Анджелес Лейкерс». Наставника команды Грегга Поповича удалили с площадки за споры с арбитром.

«Перед уходом в раздевалку Попович указал на меня. Он просто сказал: «Они твои». Так все и было. Это в его стиле», — заявила Хэммон.

Встреча завершилась домашним поражением «Сан-Антонио» — 107:121. В составе хозяев 29 очков набрал защитник Деджонте Мюррей. В составе «Лейкерс» самым результативным стал лидер команды Леброн Джеймс, записавший на свой счет 26 очков.

Spurs assistant Becky Hammon filled in for an ejected Gregg Popovich.



She's believed to be the first woman to act as head coach during an NBA regular-season game. pic.twitter.com/VyQqVNaPhc — ESPN (@espn) December 31, 2020

43-летняя Хэммон, родившаяся в Рапид-Сити (штат Южная Дакота), играла за клубы женской НБА «Нью-Йорк Либерти», «Теннесси Фьюри», «Колорадо Чилл», «Сан-Антонио Силвер Старз», а также за российские ЦСКА, «Надежду», «Спарта энд К» и испанскую «Валенсию».

В феврале 2008 года американка получила российский паспорт. На Олимпиаде-2008 в Пекине Хэммон в составе сборной России завоевала бронзовую медаль. Также в ее активе серебряная награда чемпионата Европы 2009 года.

В 2014-м Хэммон начала работать в системе «Сан-Антонио Сперс». Она занимает должность ассистента Поповича. Хэммон является первой в истории лиги женщиной — помощником главного тренера клуба НБА.

Новый сезон НБА стартовал на прошлой неделе. Из-за пандемии начало регулярного первенства перенесли с октября на декабрь.

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