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Женщина впервые в истории выступила в роли главного тренера клуба НБА

  • 31.12.2020, 21:03
Женщина впервые в истории выступила в роли главного тренера клуба НБА
Бэкки Хэммон
фото: wikipedia.org

Бэкки Хэммон взяла на себя управление «Сан-Антонио Сперс» после удаления наставника команды Грегга Поповича.

Бывшая баскетболистка сборной России Бэкки Хэммон стала первой женщиной, выступившей в роли главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в официальном матче. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ESPN.

Хэммон взяла на себя управление «Сан-Антонио Сперс» во второй четверти матча регулярного чемпионата против «Лос-Анджелес Лейкерс». Наставника команды Грегга Поповича удалили с площадки за споры с арбитром.

«Перед уходом в раздевалку Попович указал на меня. Он просто сказал: «Они твои». Так все и было. Это в его стиле», — заявила Хэммон.

Встреча завершилась домашним поражением «Сан-Антонио» — 107:121. В составе хозяев 29 очков набрал защитник Деджонте Мюррей. В составе «Лейкерс» самым результативным стал лидер команды Леброн Джеймс, записавший на свой счет 26 очков.

43-летняя Хэммон, родившаяся в Рапид-Сити (штат Южная Дакота), играла за клубы женской НБА «Нью-Йорк Либерти», «Теннесси Фьюри», «Колорадо Чилл», «Сан-Антонио Силвер Старз», а также за российские ЦСКА, «Надежду», «Спарта энд К» и испанскую «Валенсию».

В феврале 2008 года американка получила российский паспорт. На Олимпиаде-2008 в Пекине Хэммон в составе сборной России завоевала бронзовую медаль. Также в ее активе серебряная награда чемпионата Европы 2009 года.

В 2014-м Хэммон начала работать в системе «Сан-Антонио Сперс». Она занимает должность ассистента Поповича. Хэммон является первой в истории лиги женщиной — помощником главного тренера клуба НБА.

Новый сезон НБА стартовал на прошлой неделе. Из-за пандемии начало регулярного первенства перенесли с октября на декабрь.

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