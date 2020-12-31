В ВОЗ рассказали, эффективны ли витамины для профилактики COVID-19

В ВОЗ рассказали, эффективны ли витамины для профилактики COVID-191
- 31.12.2020, 21:01
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C начала эпидемии коронавируса существенно вырос спрос на некоторые витамины.
Витамины D и C, а также цинк важны для укрепления иммунной системы, однако рекомендаций по их применению для профилактики или лечения коронавирусной инфекции нет. Об этом в комментарии “Радіо Свобода“ сообщил глава офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт.
По его словам, ВОЗ координирует вопросы разработки и оценки препаратов для лечения COVID-19.
Хабихт отметил, что витамины и микроэлементы "должны поступать из сбалансированного и разнообразного питания, в том числе фруктов, овощей и продуктов животного происхождения".
Как пишет "Радіо Свобода", с начала эпидемии коронавируса существенно вырос спрос на некоторые витамины и микроэлементы.
Считается, что нехватка витаминов увеличивает риск заражения коронавирусом и развития тяжелой формы коронавирусной болезни. Однако убедительных доказательств этой теории на данный момент нет.