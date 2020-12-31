Екатерина Андреева: Победа уже одержана нами Игорь Ильяш

31.12.2020, 20:30

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фото с сайта: baj.by

Муж журналистки получил письма из СИЗО.

Сегодня утром я отвез Катерине Андреевой передачу в жодинское СИЗО. Вместе со мной аналогичным образом проводили утро 31 декабря еще около трех десятков человек, желавших передать своим близким хоть какие-то угощения к празднику. Одна из гражданских сотрудниц СИЗО, принимавших передачи, считала своим долгом фыркнуть на каждого, кто подходил к ее окошку. “Эээ, народ, вы чё, прикалываетесь? Я ж сказала пакеты не завязывать! Чё не ясно? Аллё!” - с ощущением собственной значимости кричала она людям, чьи любимые будут встречать Новый год в тюрьме.

Свой подарок на НГ я все же получил - сегодня мне пришло письмо от Кати. Нашу переписку существенно ограничивают, это всего лишь третье письмо, которое дошло мне с момента ее ареста. От меня Катя получила только 2 из 13 писем, а от родителей не пропустили вообще ничего. Поэтому каждое письмо - настоящая драгоценность.

Письмо очень хорошее. Настроение у Кати боевое, свой тюремный быт она комментирует в ироничном ключе. Отдельно благодарит за солидарность и информационную кампанию в свою поддержку. “Это не дает мне из Екатерины Андреевны превратиться в “гражданку” и не позволит стать номерком на телогрейке”, - пишет она.

А еще несколько весточек я получил от Кати через коллег и просто неравнодушных людей, им тоже пришли письма 31 декабря. Вот один чудесный момент:

“О справедливости. Я стараюсь не думать, вообще не впускать в душу обиду, злость. Пусть каждому воздастся по делам его - вот и все. Я не чувствую страха перед будущим. Почему-то не покидает уверенность, что победа УЖЕ одержана нами”.

***

Катя находится за решеткой уже 46 дней. Письма можно отправлять по адресу 222163, г. Жодино, ул.Советская, 22А, тюрьма №8. Екатерине Андреевне Бахваловой.

Игорь Ильяш, Facebook

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