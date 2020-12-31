Виктор Бабарико: В уходящем году вы показали всему миру, что белорусы — настоящие творцы чудес 1 31.12.2020, 20:44

ВИКТОР БАБАРИКО

ФОТО: BABARIKO.BY

Мы заслужили счастье и уважение!

— Дорогие друзья! В эти сказочные, волшебные и добрые дни, Новый год и Рождество, я хочу обратиться к вам всем со словами огромной благодарности за то, что вы:

— осветили этот год добротой и искренностью своей души, независимо от возраста и своего положения, от студентов до невероятно молодых и задорных пенсионеров;

— показали свою любовь ко всем людям, к своей стране, не побоявшись угроз, насилия и ненависти, которыми вас за это «вознаградила» система власти;

— пожертвовали своим благополучием, некоторые — личной свободой, и даже кровью и жизнью ради самого ценного, что есть в человеке: чувства собственного достоинства, уважения и свободы;

— преодолели ложь, ненависть и страх, которыми на протяжении нескольких десятилетий отравляли ваши души и разум, и стали в цепочки солидарности, правды и добра;

— пошли с цветами в руках и улыбками добра на лице к закованным в броню и спрятавшимися под масками от страха и стыда вооруженным «охранителям порядка»;

— не остановились в своем желании говорить правду и поступать по совести;

— показали свое желание жить в стране, открытой для всех, а не окруженной «врагами» и отстранившейся от всего остального мира.

Вы — настоящая ценность и истинное лицо Беларуси и белорусов. Оставайтесь людьми, ищущими свет добра и любви, готовыми бороться за свое счастье, за будущее своих детей и внуков, за честь и достоинство человека, за право «людзьмi звацца».

Я хочу пожелать вам в наступающем году исполнения самых невероятных персональных желаний и нашего общего ожидания — жить в стране, где:

— гордятся людьми богатыми и свободными, а не теми, кто доволен, что «бедный, но не нищий»;

— ценят ум и самореализацию человека, а не покорность и исполнительность глупой воли;

— вознаграждаются те, кто борется за свободу, здоровье и счастье людей, а не те, кто это все уничтожает и подавляет.

А зараз я хацеў бы прывесцi словы нашага знакамiтага пiсьменнiка Уладзiмiра Караткевiча з кнiгi «Хрыстос прызямлiўся у Гароднi». Яны трошкi зменены, але я спадзяюся, што Караткевiч гэту вольнасць дараваў бы.

«Вы ўсе маеце штосьцi адзiнае: нездатнасць да гвалту. А гэта заўсёды выклiкае некаторую безабароннасць перад гвалтам чужых. Як жа гэтым будуць яшчэ карыстацца ўсе, хто не лянуецца!

Тыя, хто лiчыць нас прыгоннымi i нiколi нiкому не аддасць, але ж, не спытаўшы нашага жадання, iм належаць! Тыя, хто хавае свае твары под маскамi, тыя, хто робіць хлусню, нянавiсць i жах нормай жыцця, а таксама iншая навалач!

Нiчога, галоўнае вытрымаць. Калi такiя, як вы, не спыняцца, прыйдзе час, калi больш за ўсё на свеце будзеце патрэбны менавiта вы. Чужога гвалту не будзе. I будуць страшэнна патрэбныя тыя, хто шмат выцярпеў, але нiколi без крайнiх абставiн, без смяротнай небяспекi не запэцкаў бессаромным гвалтам сваiх рук».

И мне лишь хочется пожелать вам, вашим родным и близким в эти волшебные и невероятные дни оставаться наивными, искренними и добрыми детьми. Дед Мороз существует! Только, повзрослев, мы забываем, что приходит он только к тем, кто сам для кого-то может быть чудом.

В уходящем году вы показали всему миру, что белорусы — настоящие творцы чудес. Мы заслужили счастье и уважение! Пакуль будуць жывы такiя людзi, як вы, будзе жыць наша краiна!

Жыве Беларусь! С Новым счастливым годом и светлым Рождеством!

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