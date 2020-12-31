В Британии за сутки впервые выявили более 55 тысяч случаев COVID-19 31.12.2020, 20:28

Фото: Stefan Rousseau/PA Images/Getty Images

За последние семь дней в Соединенном Королевстве было отмечено почти 300 тысяч случаев заражения.

Число случаев заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в Великобритании за прошедшие сутки превысило 55 тыс. человек, что стало максимальным показателем в стране с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте правительства Соединенного Королевства, передает РБК.

За прошедшие сутки в стране заразились вирусом 55 892 человека, скончались 964 человека.

За последние семь дней в Соединенном Королевстве было отмечено почти 300 тыс. случаев заражения коронавирусом. Этот показатель вырос на 24% по сравнению с предыдущей неделе. Число смертей выросло на 8% по сравнению с прошлой неделей. В общей сложности в Великобритании умерло более 73,5 тыс. заразившихся, что является вторым крупнейшим показателем в Европе после Италии. Число выявленных случаев инфицирования приблизилось к 2,5 млн.

За прошедшую неделю в стране выявлено 300 тыс. случаев заражения коронавирусом. Таким образом, данный показатель вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом недельной давности.

В середине декабря на территории Великобритании был выявлен новый штамм COVID-19. Как отмечал премьер-министр страны Борис Джонсон, данный генетический вариант коронавируса может быть на 70% заразнее обычного COVID-19.

В Великобритании вакцину от коронавируса разработали специалисты британско-шведской компании AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.

30 декабря независимое Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании первым в мире одобрило применение этой вакцины.

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