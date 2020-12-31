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В Сербии разрешили применение вакцины «Спутник V»

  • 31.12.2020, 19:25
В Сербии разрешили применение вакцины «Спутник V»
Фото: ТАСС

Ранее от российской вакцины отказалась Венгрия.

Агентство по лекарственным препаратам и медицинским средствам (ALIMS) Сербии выдало разрешение на ввоз в страну 2,4 тыс. доз российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом агентству Tanjug сообщил представитель медицинского регулятора Павле Делич, передает РБК.

По его словам, препарат соответствует всем требованиям, установленным законодательством, что подтверждает его качество, эффективность и безопасность.

В начале декабря в страну поступила пробная партия вакцины«Спутник V» для испытаний — 20 доз. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич говорила, что Белград заинтересован в совместном производстве препарата. Позднее президент Александр Вучич заявил, что серрбские власти обсуждали такую возможность с главой российского МИДа Сергеем Лавровым.

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