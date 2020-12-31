Зеленский объяснил, почему Украина купила китайскую вакцину от COVID-19
- 31.12.2020, 21:37
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Украина получит вакцину зимой 2021 года.
Вакцина от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech, с которой Украина договорилась о прямых поставках, является надежным препаратом. Об этом 31 декабря в Facebook написал президент Украины Владимир Зеленский.
"Это опытная компания. Она производит ежегодно сотни миллионов доз различных вакцин, их качество признано в мире. Это факт. Простой, надежный, не спекулятивный факт. Независимо от обязательного хайпа со стороны политических или антивакцинных оппонентов", – отметил глава государства.
Он считает, что плюс китайской вакцины в том, что ее разработка не была заполитизирована, она "не используется для продвижения чьих-то геополитических амбиций".
"Это еще один факт. Просто надежная вакцина для жизни, а не политическая пропаганда ради выгоды. Когда будет вакцина? В кратчайшие сроки. Люди получат ее только после официальной регистрации", – написал Зеленский.
По его словам, Украина получит вакцину зимой 2021 года. Контракт с компанией был подписан до регистрации, потому что это общепринятая практика, которая, к тому же, экономит время.
"Мир находится в состоянии чрезвычайной вспышки национального эгоизма, который был спровоцирован началом пандемии. Прежде всего – свои, другие – потом. Мы это прекрасно понимаем. Все государства очень жестко борются исключительно за себя и свой интерес... Поэтому неудивительно, что самые богатые оказались первыми в глобальной очереди за вакцинами в мире", – считает президент.
Зеленский пообещал, что государство сделает "две важные вещи: обеспечит наличие бесплатных для людей и действительно безопасных вакцин".