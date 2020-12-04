«Конкурс на лояльность не прошли чуть ли не половина сотрудников КГБ» 60 4.12.2020, 10:22

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Система продолжает вздрагивать из-за новых сливов.

Telegram-канал «Ник и Майк» утверждает, что власти в своей паранойе дошли до того, что проверили на полиграфе сотрудников КГБ.

«Ранее уже доходили сведения, что после первой волны протестов система решила профильтровать силовиков на предмет лояльности. Были оцифрованы списки подписантов за выдвижение Бабарико и других неправильных кандидата. Уже тогда удивлению не было предела. Много силовиков оказались, так сказать, неблагонадежными. Кто-то был уволен, с другими провели беседы.

Но в КГБ решили пойти дальше. Теперь при прохождении полиграфа сотрудникам задается прямой вопрос: «Вы голосовали на выборах за Лукашенко?» Вопрос настолько прямой, что заваливает даже тех, кто голосовал против всех.

Теперь в комитете другая проблема. Конкурс на лояльность не прошли чуть ли не половина сотрудников. И что делать с этим знанием, пока никто не знает. С одной стороны, Лукашенко требует преданности, а значит, всех нужно увольнять. Потому что сливы продолжают литься как из решета. С другой стороны, а кому тогда работать? Кадровая ситуация сейчас не лучшая. Других людей взять просто неоткуда.

Так и живут, каждый раз вздрагивая от новых сливов», — пишет Telegram-канал.

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